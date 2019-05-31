經濟
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品牌失靈 太興首日認購冷清 孖展額暫3400萬 分析：下周才見活力

【明報專訊】近日3隻新股同時公開招股，當中以本港餐飲集團太興（6811）為市場焦點，惟首日孖展認購反應未如預期般熱烈，綜合6家券商共錄得孖展近3400萬元，以太興公開集資9500萬元計，首日孖展僅佔36%。有券商認為，該股孖展認購或需待下周才見活力。

明報記者 陳惠恩

6家券商中以耀才證券（1428） 錄得最多孖展認購，達1800萬元，惟各家券商的息率都偏高，維持在2.3厘左右水平，最高達2.88厘。致富為吸引散戶認購，推出優惠，客戶可以免息及免按金等抽3手太興。另外兩隻同期公開招股的東方教育（0667）及嘉濤（2189），認購反應同樣未見熱烈，孖展佔公開招股集資額分別為0.25%及25%，皆遠未足額。

東方教育嘉濤均遠未足額

信誠證券聯席董事張智威表示，太興昨日的孖展反應不如預期熱烈屬正常，因為該股招股期橫跨周末，一般投資者都會留待招股期後期才認購，昨日首日認購金額「未見真章」，他對公司的招股反應仍然樂觀。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，太興始終是港人熟悉的品牌，而且又有不錯的盈利，加上是近期討論度較高的新股，有不少客戶查詢，惟認購反應尚視乎大市走勢而定。

翰森製藥入場費28807元

新股再現天價入場費，翰森製藥（3692）今日至下周三招股，發行5.51億股，每股招股價介乎13.06至14.26元，集資最多約78.61億元，一手2000股，入場費28,807.4元，貴絕史上新股。該股料下月14日掛牌。摩根士丹利及花旗為聯席保薦人。據招股文件顯示，翰森製藥為以研發為主導的製藥公司，主要治療領域在中樞神經、抗腫瘤及糖尿病等。

邁博暗盤潛水 方達首掛升5%

今日有新股掛牌，邁博藥業（2181）昨晚暗盤表現偏軟，耀才及輝立兩暗盤同收報1.45元，較招股價1.5元跌0.05元或3.33%，一手2000股帳面蝕100元。該股在輝立暗盤最低曾見1.41元，成交達760萬元；在耀才暗盤最低曾見1.37元，成交額約50.9萬元。

昨日首掛的方達控股（1521）收報3.35元，較招股價升0.15元或4.68%，最高曾見3.78元，全日成交10.08億元，一手2000股賺300元。

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