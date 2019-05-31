沽空機構狙擊 安踏曾挫近13%

指誇大FILA中國銷售

有分析員認為，去年GMT曾質疑FILA中國收入，集團解釋後，市場已研究相關指控，而CFO帶來的企業管治問題，亦未必會構成股價折讓。

消息拖累安踏昨日午後曾急跌12.87%至43.3元，見1個月新低，不過公司未有停牌，股價其後收復部分失地，收市報46.95元，跌5.53%。值得注意是，安踏沽空比率前日及昨日急增至34.2%及43.39%。安踏發言人表示，對事件不予置評。

安踏發言人：不予置評

Soren Aandahl於Sohn Investment Conference指出，由於安踏擁有FILA韓國零售代理權，批發權屬於FILA韓國母公司，品牌的零售及批發收入成一定比例，以FILA韓國母公司的財務數據計算，安踏去年的收入至少被誇大四成。

另外，安踏3年之間更換3名CFO，令人懷疑公司的企業管治，更預告股價最多要跌34%。事實上，Soren Aandahl去年於同一場合狙擊新秀麗（1910），指公司借收購粉飾帳目，以及時任行政總裁Ramesh Tainwala的學歷造假，Ramesh Tainwala最終辭任，該股去年亦累跌逾35%。

多次換CFO 分析：股價未必折讓

中國銀河國際分析員李嘉豪認為，GMT去年6月曾質疑FILA中國收入，與FILA韓國母公司的銷售表現並不一致，不過安踏當時已作解釋，相信市場已消化相關指控。

安踏多次更換CFO，的確在管治上不算理想，或令投資者對公司有一定戒心，不過他認為，會否對股價構成折讓則是另一回事。他預計，未來情况仍要視乎殺人鯨資本會否公布整份報告，以現有資料而言，相信熟悉行業的投資者仍對安踏有一定信心。