易綱：中小銀行風險 人行有力控制

另前日財政部推出保險業減稅措施，市場亦憧憬推出銀行業優惠政策，內銀股逆市做好。撇除成交偏低的城商行，昨日以民生銀行（1988）升2.34%最佳；工商銀行（1398）升1.27%；接管包商銀行的建設銀行（0939）升0.81%。

花旗籲留意四大行及招行

花旗銀行發表報告，認為包商事件反映政府在加快金融業供給側改革和打破剛性兌付，人行上周設立存款保險基金，顯示更多小型銀行會被淘汰。雖然這可降低實體經濟借貸成本，但資金轉存至大型銀行，將加重小型銀行融資壓力和流動性風險，小型銀行同業存單利率在包商銀行被接管後已升逾10個點子（1厘等於100點子）。花旗指大型銀行因此可吸納小型銀行的個人和企業存款，更有能力處理不良資產，建議投資者留意四大行和招商銀行（3968），最看好建行、工行和招行。

人行連續4日逆回購 淨投放4300億

此外，人行在接管包商銀行後，連續4日進行逆回購操作，昨淨投放7天期的300億元（人民幣‧下同），周初至今共淨投放4300億元。中國銀行間隔夜回購利率昨再跌45點子至1.55厘，兩日合計跌92點子，已低於上周五的2.2厘，顯示流動性緊張有所紓緩。