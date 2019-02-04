外資本月淨流出A股逾531億 料歷來最多

外資昨主要沽出茅台等熱門股

本月截至昨日17個交易日中，外資有15日淨賣出A股。連同4月份的179.94億元人民幣淨流出，近兩月外資已淨賣出711.21億元人民幣的A股，今年首3個月的淨流入，已有超過一半被抵消了。昨日有7.88億元人民幣的外資淨流出，主要沽出貴州茅台、美的集團、五糧液、海康威視及格力電器等熱門股。

「北水」南下趨增 本月淨流入214億

與此相反，「北水」南下有增加趨勢，本月截至昨日，內地投資者透過港股通累計淨買入214.27億元，是自去年2月以來最多的一個月。昨日滬深港股通合共淨買入10.96億元，已是連續第14日淨買入。工行（1398）、建行（0939）及騰訊（0700）為主要掃貨對象。

中金的報告指出，市場情緒指標處於極度悲觀水平，市場消化中美貿易緊張關係加劇帶來的影響。北上及南下資金走勢迥異，反映外資與內地投資者相比明顯更為悲觀。短期內，市場情緒要扭轉，需要更多的正面催化劑，重點關注貿易談判進展，中國政策應對、人民幣匯率的穩定性及中國經濟數據表現。