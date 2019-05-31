港股單月跌8.7% 7年「最窮」5月 5月大瀉6月多續跌 沽空率突破17%

明報記者 廖毅然

恒指對上一次單月下跌超過2000點是去年10月，當月累跌2808點，若今日恒指再跌超過200點，有機會挑戰此紀錄。歷來「最窮」的5月份是2012年5月，當月恒指累跌11.68％或2464點。由2008年到2018年，恒指有8年出現五窮月，當中有6次在其後的6月份都繼續下跌，「五窮」後出現「六絕」的機率高達75％。不過，2010年及2012年恒指在5月份的跌幅較大，6月份都喘定回升。

大市沽空率升至17.92％ 為今年次高

昨日「淡友」在期指結算日沒有收手，大市沽空率升至17.92％，為今年次高，逼近今年初的歷史高位18.7％。反向ETF繼續錄得申購，上市第三日的南方東英恒指每日兩倍反向ETF（7500），周三錄得逾4000萬元淨申購後，昨日再淨流入1700萬元。6月份恒指期貨昨日一直跌穿27,000點水平，低水逾100點。

6月恒指期貨昨低水逾百點

交銀國際首席中國策略師洪灝指出，市場沒有完全計入中國出口進一步惡化的情景，上證綜指最壞的情况將跌至2100點左右，即較昨日收市仍有27％的潛在下跌空間。他指出，由於股市往往領先於出口增長，有些人可能會基於去年市場已經暴跌，而認為目前的調整已經到位，但他傾向以保守角度看待。他甚至認為，多年來人行都運用政策手段拯救市場危機，但今次進一步寬鬆的可能性不大。

恒指昨日開市升84點至27,319點，但已是全日最高位，收市倒跌120點至27,114點，國指升59點至10,450點，主板成交僅764億元。內銀股及「三桶油」逆市上揚，騰訊（0700）亦升0.8％。領跌的是友邦（1299），憂慮美國債息倒掛，友邦跌2.15％。另早前屢創新高的領展（0823）及煤氣（0003），昨日均跌1.6％。

分析：恒指26700點有支持

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟指出，早前友邦、房託基金及公用股等較硬淨，現時成為投資者沽貨對象，但這反映其他板塊有喘息機會。他預計恒指短期要跌穿27,000點，但在26,700點左右會有支持。