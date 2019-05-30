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聯博紀沫：靠內地資金支撐 港樓現泡沫

【明報專訊】根據金管局數據，截至今年3月底，本港所有認可機構的客戶存款達13.5萬億元，外界估計相當部分屬內地資金，亦正因為本港銀行體系資金充裕，即使聯儲局2015年底以來已加息9次共2.25厘，本港銀行去年9月才象徵式加了0.125厘，低息環境持續，亦是支持港樓向好的另一重要因素。

聯博大中華區首席經濟學家紀沫認為，內地資金近年對本港以至全球樓市均有重大影響力，「澳洲房地產價格從去年4月開始下調，然後就是加拿大，跟着英國與美國樓市也出現放緩，當中的關鍵原因是中國的有錢人減少了在這些地方買樓，這與當地的移民政策有關，也與內地資金出境愈來愈困難有關；作為比較，內地資金以各種各樣的形式流進香港還是比較容易的，雖然也是愈來愈難，但還是有不同的辦法，所以香港樓價相對其他市場表現最好，基本上沒有跌」。

中國經濟穩 香港樓市穩

紀沫分析，假如投資者認同中國流動性對香港地產市場起支撐作用的話，港樓後市還須看內地經濟，「當中國經濟穩定增長，中國富人可以把錢帶來香港投資的話，香港的地產就會有一定支持；但中國經濟有很大下行壓力的時候，中國富人就沒有那麼多錢可以來香港買房，那下行的風險就比較大。我覺得香港房地產的主要購買力還是中國的富人，『中國經濟穩，香港樓市穩』」。

另外，紀沫認為，隨着粵港澳大灣區國策的推動，「9+2」城市（9個廣東省城市及港澳兩個特區）經濟融合，區內兩大中心城市本港及深圳樓價與地價距離將會拉近，由於深圳樓價目前明顯低於本港，故此亦更有投資價值，「假如認同本港及深圳樓價拉近的話，深圳樓價便會有相對上升的概念；香港樓價由於已漲到很高，有所謂的泡沫，它有支撐是因為內地資金不斷流入，樓價即使會保持在這水平，但也會相對深圳下降」。

[名人樓市論壇]

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