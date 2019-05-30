經濟
名人樓市論壇

香港地產

下一篇 上一篇

樓價新高在即 三大經濟師把脈 京東沈建光：需求強卻減供應 政府怎回應民怨？

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）上周升0.64%至188.62點，與歷史高位188.64點相差僅0.01%，市場料明天公布最新的CCL勢創新高。住宅不止是投資工具，亦是居民生活的必需品，近年樓價升幅遠遠拋離港人購買力，樓價再創新高後何去何從？將為本港經濟及社會帶來什麼影響？今期本欄專訪京東數字科技副總裁兼首席經濟學家沈建光、聯博大中華區首席經濟學家紀沫及ING亞洲首席經濟師Rob Carnell作深入分析；他們的結論是今次樓價破頂，源於內地富人湧港置業帶動強勁需求，惟供應卻不增反減，加上息口偏低亦利好樓價，後市要視乎本港房策、港美息口及內地經濟等變化。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照3月接受本欄專訪時指出，運房局把未來10年房屋供應目標由46萬伙降至45萬伙，公私營房屋由六四比調整至七三比，令未來10年每年私樓供應減少近兩成，令樓價提早完成調整掉頭回升。他當時已預測，在供求失衡的情况下，二手樓價年底可再創歷史新高，屆時港人料對政府穩定樓價的能力失去信心，指政府要就此負最大責任。

人均收入高 惟住屋遜世界大城市

曾出任歐洲央行資深經濟學家、主管亞太經濟預測和分析的沈建光近日接受訪問時亦同意，今年以來樓價見底回升逼近新高，與港府減少未來10年私樓供應有關，認為此政策很奇怪，此舉或會激發民怨，「香港政府為甚麼要減少未來10年的住宅供應呢？不是應該大力增加供應去滿足龐大需求嗎？減少供應的話，香港的房價的確還要漲，那麼我就不知道政府怎麼回應老百姓的抱怨？香港一方面是很繁榮，人均收入很高，但另一方面住屋水平是在全世界大城市當中比較差的，是吧？這裏面有社會選擇的問題，以及制度的問題」。

政府保留大量棕地農地莫名其妙

土地供應專責小組去年12月向政府提交報告，認為政府的《香港2030+：跨越2030 年的規劃遠景與策略》研究所提出本港長遠欠缺1200公頃土地的估算過於保守，預計實際土地短缺數字遠高於1200公頃，惟這問題並非無法解決，因為目前由私人持有、位於新界的棕地高達1300公頃，各大型私人發展商相信擁有不少於1000公頃的新界農地，可用來發展住宅。經廣泛公眾諮詢後的民意調查亦顯示，棕地發展不論在問卷（87%）或電話調查（79%）均是本港市民最支持的造地選項，其次便是利用私人新界農地儲備，但過去5個多月港府在上述兩個選項均無新政策推出，相信亦是期內推升樓價的原因之一。

沈建光表示，他對本港在住宅供應嚴重不足的情况下，仍要保留這麼多棕地及農地感到莫名其妙，「香港繼續保留大量棕地及農地的話，就沒有土地發展住宅，香港住宅佔土地比例非常低（編按：根據規劃署數據，本港1111平方公里土地面積當中，只有24.4%為已建設的土地，而當中住宅更僅佔6.9%，見圖），所以說這是制度問題，到底是否因為有一些利益集團在裏面，或者有些傳統的影響力？我不知道，但是為甚麼有這麼多農地及棕地不發展呢？」

住宅佔土地比例極低 制度出問題

事實上，在1995至2005年，本港已發展土地的面積共增加了6000公頃，然而，在2005至2015年有關數字卻大跌至只有400公頃，可見在回歸初期以後，本港土地供應大幅減少，是令過去10多年樓價大漲小回屢創新高的重要原因。沈建光認為，這也可從政治經濟學去看此問題，「香港的土地供應要麼控制在政府手裏，要麼控制在大發展商手裏，它們不願意大幅增加供應，因為這樣可以控制樓價，對吧？」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理
肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理
肖建華失蹤兩年 旗下金融全牌照最吸引
肖建華失蹤兩年 旗下金融全牌照最吸引
包商行同業負債將不能全數取回本金
包商行同業負債將不能全數取回本金
內地最少15小型銀行推遲公布業績
內地最少15小型銀行推遲公布業績
洛桑全球競爭力 港屈居新加坡
洛桑全球競爭力 港屈居新加坡
3新股同期對撼 集資逾60億 東方教育入場費6192元最高
3新股同期對撼 集資逾60億 東方教育入場費6192元最高
太興知名度高 分析：可考慮孖展認購
太興知名度高 分析：可考慮孖展認購
企業同股不同權諮詢 李小加：肯定會做
企業同股不同權諮詢 李小加：肯定會做
若港作第一上市 摩通：阿里可成藍籌
若港作第一上市 摩通：阿里可成藍籌
證監勒令康佰停牌 4券行持倉逾29%
證監勒令康佰停牌 4券行持倉逾29%
財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤
財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤
中電信：貿戰無礙5G發展預算
中電信：貿戰無礙5G發展預算
京東：港購物節生意額冀升3倍
京東：港購物節生意額冀升3倍
華府未列中國為貨幣操縱國 貿易順差大列觀察名單 籲提高透明度
華府未列中國為貨幣操縱國 貿易順差大列觀察名單 籲提高透明度
美債息倒掛幅度 創海嘯後最大
美債息倒掛幅度 創海嘯後最大
豐田擬注資滴滴出行 涉43億
豐田擬注資滴滴出行 涉43億
張兆聰﹕巿場憂衰退 粵投防守力強
張兆聰﹕巿場憂衰退 粵投防守力強
梁志麟﹕減息陰霾 澳元料反覆回落
梁志麟﹕減息陰霾 澳元料反覆回落
盧志威﹕美債相對高息 買TLT值博
盧志威﹕美債相對高息 買TLT值博
李曉佳﹕第一代富豪退休 難如太上皇般享福
李曉佳﹕第一代富豪退休 難如太上皇般享福
技術取勝﹕華晨兩連陽叩8元關
技術取勝﹕華晨兩連陽叩8元關
恒地200億大刁要問過四叔
恒地200億大刁要問過四叔
劉思明﹕慎防又一波跌浪才見底
劉思明﹕慎防又一波跌浪才見底
周顯﹕私有化成功有竅門
周顯﹕私有化成功有竅門
湯文亮﹕中央「雍齒策略」 大劉撤覆核
湯文亮﹕中央「雍齒策略」 大劉撤覆核
陳帆：規管標售不手軟 不排除再檢控 稱上月至今全新盤僅7伙招標 本報統計餘貨標售1115伙
陳帆：規管標售不手軟 不排除再檢控 稱上月至今全新盤僅7伙招標 本報統計餘貨標售1115伙
MOUNT NICHOLSON 6伙 個多月3次招標
MOUNT NICHOLSON 6伙 個多月3次招標
十大屋苑本月成交逼150宗 今年最少
十大屋苑本月成交逼150宗 今年最少
愛蝶灣首破900萬 曾5次加按
愛蝶灣首破900萬 曾5次加按
內地生1.5萬合租金獅花園2房
內地生1.5萬合租金獅花園2房
佐敦上海街全幢招標意向價2.7億
佐敦上海街全幢招標意向價2.7億
共享空間鬥法 搶攻女性市場
共享空間鬥法 搶攻女性市場
聯博紀沫：靠內地資金支撐 港樓現泡沫
聯博紀沫：靠內地資金支撐 港樓現泡沫
ING Carnell：後市視乎美息 但難大跌
ING Carnell：後市視乎美息 但難大跌