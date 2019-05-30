共享空間鬥法 搶攻女性市場

明報記者 梁佩潔

攝影 劉焌陶

本地共享工作間公司Arco City在銅鑼灣商廈Cubus於上月增設第三分店， 共5層樓面位於16至19、22樓 ，當中19樓是為女性專屬樓層，賣點在於洗手間，雖然面積只有數十呎，麻雀雖小，五臟俱全，提供各樣女性用品，如香水、卸妝用品、一次性使用的衛生和口腔護理用品，以及手部按摩機等。

Arco City總經理卓敏華表示，女性空間概念在外國很普遍，例如日本地鐵設有「女性專用車廂」，只是香港未流行。她稱，看見不少在職女性趕上班乘坐公共交通工具時化妝，又或是下雨天回到辦公室很不方便，公司便想出專屬女性樓層的主意，讓她們可擁有私人空間之餘，女性商家亦可以在此互相交流。

設專屬樓層 洗手間提供女性用品

整個項目設有1人房間至6人房間的辦公室，共提供約100間，其中約50方呎1人房間月租約8000元起， 呎租高達160元，相比公司旗下另外兩個共享工作間的1人房間月租約4000元起，租金高出一倍。卓敏華表示，整個項目由上月營運至今，向公司洽談、查詢及簽約的客戶中，有一半為女性。她稱，公司並非只針對女性市場，亦有提供如刷鞋機等的男性用品設施，至於未來會否繼續大力發展女性共享工作間，她說仍視乎該項目的客戶反應而定。

台灣部分工作間 提供託兒服務

另一家於2017年開業、位於尖沙嘴的共享工作間Bloom，曾有媒體報道，工作間有意主攻女性市場。不過，Jumpstart Business Centre創辦人之一梁澤明表示，集團經營Bloom時無特別針對女性市場，目前Bloom的平均出租率約85%，男女客戶數目分別佔6比4，惟他觀察在過往所舉辦的活動中，女性參加人數逐漸增加，工作間亦經常邀請成功創業的女性來分享經驗，希望給予女性客戶在精神上更多支持。

放眼環球有不少著名的女性共享工作間，例如位於台灣的WO165共同工作間，設有託兒和玩樂空間，讓作為母親的女性工作者可帶其小孩子來玩耍，並可以安心和專心工作。另外，以美國紐約為總部的The Wing，以充滿女人味的粉紅色裝修為主，內設哺乳室和化妝間，讓女性可以在舒適的環境工作。反觀香港，女性共享工作間仍在發展初段。

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