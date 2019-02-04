愛蝶灣首破900萬 曾5次加按

寶華軒1368萬沽 前業主為林奮強

另外，中原豪宅高級分區經理陳志強稱，西半山寶華軒中層C室，實用566方呎，2房間隔，向西北，望樓景，最新以1368萬元易手，實呎24,170元。原業主於2012年11月以962萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利406萬元或42%。

值得一提的是，有關單位曾由前行政會議成員林奮強於2001年以406萬元購入，並於2012年售予今次沽出單位之業主，當時帳面獲利556萬元，賺幅1.3倍。事實上，林奮強一度持有寶華軒3個單位，其中同層B單位，實用567方呎，2001年以423萬元購入，2012年以995萬元售出，帳面獲利572萬元或1.3倍，而該名買家去年再以1285萬元售出單位，6年帳面賺290萬元或29%。至於同層A單位，林奮強於2001年以561萬元購入，至2016年「賣殼」售出，當時有指成交價約1368萬元，15年帳面賺807萬元或1.4倍，單位實用797方呎，實呎17,164元，該買家一直持貨至今。

高槐路5號逾4億獲洽購至尾聲

此外，市場消息稱，明天截標的又一村高槐路5號，已獲財團洽購至尾聲，準買家出價超過4億元，物業佔地8747方呎，現為一幢實用12,683方呎的3層高獨立屋，並附設私家花園及泳池，實呎約3.15萬元。