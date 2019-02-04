十大屋苑本月成交逼150宗 今年最少

7屋苑平均呎價續升

本報統計全港十大屋苑，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，本月共約148宗買賣，比上月228宗少35%，更較3月份的344宗大減57%，成今年最少成交的一個月。

十大屋苑中只有麗港城成交量按月上升，本月錄14宗買賣，比上月的12宗多兩宗或16%，月內成交量最多則是龍頭屋苑太古城，單月錄得27宗買賣，雖為十大屋苑之冠，但按月就減少約13%，嘉湖山莊則以26宗成交居次，但按月減少45%。雖然十大屋苑成交量下跌，但十個屋苑中有七個平均呎價上升，當中沙田第一城本月雖錄12宗成交，按月少六成，但平均呎價升至18,623元，比上月高出約7%。

業界料下月二手觀望氣氛濃

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，現時買家及業主均抱觀望態度，業主覺得無需要減價，但買家希望趁貿易戰「執平貨」，加上過去兩個月二手成交活躍，大部分「筍盤」已被吸納，本月一手成交已達2300至2400宗，搶去二手購買力，令二手成交膠着。他認為，6月份二手成交量仍會維持現有水平，因有多個新盤有機會於下月推售，繼續搶去二手客源，而下月底舉行的G20峰會，亦會有不少買家觀望。

美聯助理區域經理范浩銘表示，太古城順安閣高層B室，實用580方呎，2房間隔，最新以1338萬元易手，實呎23,069元，原業主2015年1月約950萬元入市，帳面獲利約388萬元或41%。中原地產分行經理余煥銳指，海怡半島21座高層G室，實用886方呎，3房套連多用途房間隔，以1800萬元易手，實呎20,316元；原業主2003年6月345萬元買入，帳面獲利1455萬元或4倍。