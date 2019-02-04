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MOUNT NICHOLSON 6伙 個多月3次招標

【明報專訊】地產建設商會招標賣樓新指引本周六正式生效，部分發展商繼續推出特色單位招標，其中九倉（0004）與南豐發展、會德豐（0020）負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，推出6個分層單位於下周四招標，惟有關單位於過去一個多月已是第三度推出招標。

傲瀧14伙現樓特色戶招標

今次推出的單位，分別位於5樓C、D室、8樓C室、9樓D室及15樓C、D室，單位將於下周四上午10時至下午1時招標3小時，不過，翻查資料，上述6伙連同另外一伙（即今次沒有推出的10樓D室）於上月24日、本月10日公布的銷售安排，均曾推出招標，但最終未有錄得成交，今次已是第三度招標。

此外，新世界（0017）西貢清水灣現樓項目傲瀧昨日上載銷售安排，推出14個單位於周日（6月2日）至6月30日招標，包括7個連花園複式戶，以及7個頂層連天台三複式單位；而新地（0016）同樣已屆現樓的將軍澳天晉IIIB，周二晚亦上載銷售安排，推出6個高層複式單位，於周六（6月1日）起至7月31日招標。

不過，近期以招標形式出售的遠展（0035）沙頭角尚澄，昨公布3號價單，涉及28伙，並連同其他餘貨，於本周日（6月2日）發售76伙，若以今次新推價單之單位，扣除最高8%折扣後，折實251.68萬至510.87萬元，折實實呎8888至11,327元。

相關字詞﹕布少明 傲瀧 招標賣樓

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