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陳帆：規管標售不手軟 不排除再檢控 稱上月至今全新盤僅7伙招標 本報統計餘貨標售1115伙

【明報專訊】大埔白石角雲滙發展商新地（0016），涉嫌未有完整披露標售單位的支付條款而遭檢控後，運輸及房屋局長陳帆昨再就立法會議員有關新盤招標的提問作闡釋，重申一手銷售監管局（下稱銷監局）、地產代理監管局均密切留意新盤招標，執法絕不手軟，不排除再作檢控行動，並指政府上月就招標問題開腔後，情况已見收斂。

明報記者 林可為

不過，值得留意的是，陳帆雖然表示4月至5月23日期間，全新推出樓盤標售單位已見減少，惟據本報統計，同期有採用招標形式發售的主要一手餘貨盤涉25個，其間成功標售單位總數估計約1115個（見表）。

銷監局正就其餘個案搜證

若以發展商計，新地（0016）6個主要推出餘貨新盤，主力以招標形式發售，包括大埔雲滙、西半山巴丙頓山、土瓜灣Downtown 38、何文田天鑄、上水天巒和北角海璇，共售約327伙，屬標售單位量最多的發展商，佔同期標售單位總數1115伙的三成。九建（0034）屬另一主力標售單位發展商，旗下油塘海傲灣、西區63 Pokfulam、紅磡環海‧東岸，3盤期間合共售250伙。

就立法會議員關注新盤招標發售，無法保障買家權益，而樓盤成交紀錄冊列出資料亦不齊全，不涵蓋發展商提供的折扣，無法反映實際價格，陳帆昨日回應指，銷監局上月初已發出「提醒」，要求發展商在成交紀錄冊提供完整資料，稍後再發出作業守則，要求以金額形式列出提供的折扣，讓準買家可計算單位實際價格。

陳又指，當局作出「提醒」後，由4月初至本月23日，新發售的6個新盤共1900個單位，只有7個以招標發售；重申希望讓市場自我約制，但政府如發現問題，必定嚴肅跟進、執法不手軟，而銷監局現正跟進其餘個案，視乎搜證情况，不排除再作檢控，也不排除會檢討一手銷售條例。

重申希望讓市場自我約制

本報翻查資料，4月初至5月23日期間，有6個全新盤登場，包括億京大埔白石角海日灣II、會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA、新世界（0017）何文田瑧樺、恒地（0012）銷售的天后維峯‧浚匯，上述4新盤均以出價單形式發售，已上載銷售安排的單位涉約1927伙，現時累售逾1600伙，售出比率逾八成。至於同期另兩個純招標發售新盤均屬豪宅，分別是嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山、百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪‧山峯，據成交紀冊顯示，兩盤目前累售6伙。

相關字詞﹕緹山 富豪‧山峯 瑧樺 維峯‧浚匯 海日灣ii 地產代理監管局 一手銷售監管局 陳帆

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