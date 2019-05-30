湯文亮﹕中央「雍齒策略」 大劉撤覆核

商人可安心留居香港

在劉邦得天下之後，遲遲未肯將眾將封王，眾將當然不滿，劉邦問張良有何良策，張良反問劉邦，在眾將之中誰與他經常爭拗，劉邦話雍齒，張良當然知道，他叫劉邦先封雍齒為王，其他將領見連雍齒也可以封王，一定不擔心自己冇王做，眾將不滿的事件於是平息下去。

大家其實都知道逃犯引渡條例的目的是捉回到港居住的貪官，但不知何故，事件愈炒愈熱，條例被有心人士演繹成中央政府可以隨時向香港要人，甚而向外國政府表示，即使他們的國民過境，香港政府亦有權拘捕他們，然後移交國內，事件愈描愈黑，搞到林鄭啼笑皆非，今次中央政府一招「雍齒策略」相信可以令到不少人放心在香港居住，中央政府的目標人物則例外。

內地商業合約改在港簽署 更保障金融地位

近日大家不停講逃犯引渡條例的壞處，但從來沒有人講條例帶來的好處，有不少人在國外設廠或者在過時過節，或者希望某件事可以妥善處理，不時要畀很多紅包，雖然是有國內工作人員代勞，港商是不需要直接給予有關人士，但歸根究柢都有犯法，當逃犯引渡條例討論之後，港商已經不需要付有關項款，理由很簡單，因為那些是犯法行為，如果繼續做而又被控告，即使立刻回港都會變成逃犯，很多廠商都因禍得福。

現在有很多合約在國內簽署，如果出現爭拗，港商或者外商都會很蝕底，在逃犯引渡條例修訂之後，那些合約當然會在香港簽署，就算犯法都是香港法律，以後香港的金融地位就會更加重要。老實說，好事冇人講，壞事就加鹽加醋，令到不少人誤解逃犯引渡條例，又話要上街遊行，再搞落去，一定搞到中央政府唔開心，索性跟大家擔心的事去做，到那時候就喊都無謂。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]