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劉思明﹕慎防又一波跌浪才見底

【明報專訊】港股近日沽壓有所緩和，但明顯萎靡不振，反彈無力，因此，即使高位回落不少，下跌空間看似有限，博反彈也不可太草率，慎防再有一波跌浪才正式見底。

恒指低開後最多跌212點、低見27,178點回升，午後曾倒升，但很快回落試低位，收市報27,235點，跌155點或0.57%；國指跌0.25%。大市成交833億元，低於60天平均兩成；經過周二MSCI成分股調整成效帶動成交上升後，入市意欲回復低迷狀况。

行業牛皮為主 大市沽壓不大

大市亦乏善可陳，據《明報》港股數據庫，升跌比率35比65，升逾3%佔上升股份逾一成，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為47比53；雖然大市普遍下跌，偏淡為主，但沽壓不大，也不算積極。而行業除了個別有沽壓，整體都是牛皮為主。

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過七成下跌，博彩及消閒、公路鐵路跌近2%，表現較差；其次，電訊及媒體、本地零售服務、本地金融跌約1%。至於上升行業，更缺乏焦點，公共事業升0.53%，有近九成上升，表現已最強。中資金融升近0.5%，只有一半股份上升；內地調整保險企業的手續費及佣金支出扣稅政策，有助減輕險企的稅務成本，提升盈利表現，刺激內險股受到追捧，支持中資金融股表現。

短線博內險 財險防守較強

內險股財險（2328）、新華保險（1336）、太保（2601）升3%至5%表現最強；今年來，財險於2月已見頂回落，而新華保險、太保則保持升勢向上，直到於4月才出現逆轉，可見後兩者的上升周期更為厚實。不過，財險已調整一段時間，上周率先見底回升，新華保險、太保的跌勢於本周才喘定。除非內險再次進入上升周期，新華保險、太保有望領漲，否則短線料財險較具防守力。走勢上，財險向上料於50天線約8.7元有較大阻力，回調料於20天線約8.2元有支持。

內險股之外，科網股是另一買盤相對積極行業，美團（3690）、金山軟件（3888）、網龍（0777）呈現陽燭且獲成交配合。美團繼續看好，關鍵為20天線支持。至於上周提到的金蝶（0268）及金山軟件，前者仍受制於8.8元，後者卻已升穿50天線，明顯擺脫調整格局，可以看高一線。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕內險股 金山軟件 財險 港股

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