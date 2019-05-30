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經濟
2019年5月30日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理
肖建華失蹤兩年 旗下金融全牌照最吸引
包商行同業負債將不能全數取回本金
內地最少15小型銀行推遲公布業績
洛桑全球競爭力 港屈居新加坡
3新股同期對撼 集資逾60億 東方教育入場費6192元最高
太興知名度高 分析：可考慮孖展認購
企業同股不同權諮詢 李小加：肯定會做
若港作第一上市 摩通：阿里可成藍籌
證監勒令康佰停牌 4券行持倉逾29%
財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤
中電信：貿戰無礙5G發展預算
京東：港購物節生意額冀升3倍
華府未列中國為貨幣操縱國 貿易順差大列觀察名單 籲提高透明度
美債息倒掛幅度 創海嘯後最大
豐田擬注資滴滴出行 涉43億
張兆聰﹕巿場憂衰退 粵投防守力強
梁志麟﹕減息陰霾 澳元料反覆回落
盧志威﹕美債相對高息 買TLT值博
李曉佳﹕第一代富豪退休 難如太上皇般享福
技術取勝﹕華晨兩連陽叩8元關
恒地200億大刁要問過四叔
劉思明﹕慎防又一波跌浪才見底
周顯﹕私有化成功有竅門
湯文亮﹕中央「雍齒策略」 大劉撤覆核
陳帆：規管標售不手軟 不排除再檢控 稱上月至今全新盤僅7伙招標 本報統計餘貨標售1115伙
MOUNT NICHOLSON 6伙 個多月3次招標
十大屋苑本月成交逼150宗 今年最少
愛蝶灣首破900萬 曾5次加按
內地生1.5萬合租金獅花園2房
佐敦上海街全幢招標意向價2.7億
共享空間鬥法 搶攻女性市場
樓價新高在即 三大經濟師把脈 京東沈建光：需求強卻減供應 政府怎回應民怨？
聯博紀沫：靠內地資金支撐 港樓現泡沫
ING Carnell：後市視乎美息 但難大跌
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技術取勝﹕華晨兩連陽叩8元關
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【明報專訊】太保倘守28元料築底（圖）
雅生活10.7元支持關鍵（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理
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