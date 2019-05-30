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李曉佳﹕第一代富豪退休 難如太上皇般享福

【明報專訊】自古皇帝退居幕後，均尊稱為太上皇，包括唐高祖李淵及清高宗乾隆皇便是大家熟悉的例子。同樣，在資本市場及商業世界內，加上本港第一代富豪年事已高，但又多較上一代長壽，自然愈來愈多類似古代太上皇的情况出現。

江湖地位太高 難完全退下來

第一代富豪多德高望重，江湖地位甚高，普遍令人尊敬，現時就算想退下來，享兒孫福，像古代太上皇般舒服，恐怕也不是那麼容易，始終會為下一代的事業操心。「四叔」李兆基選擇在本周二於煤氣（0003）股東周年大會宣布退休，親口呼籲股東繼續支持兩個兒子，預先為兩名兒子加持及鋪路，盡顯老父的心思。

李嘉誠魅力猶在 股東續捧場

在「四叔」退任恒地及煤氣主席之前，早有長和（0001）創辦人李嘉誠及新世界（0017）已故主席鄭裕彤退休的案例。李嘉誠基本上對外不再涉足公司的主要活動，主力經營他的慈善事業及創科項目。他的長子李澤鉅上台後，在一年左右經歷市場調整兼股價受壓，並首度遭遇沽空機構GMT狙擊，並在以770億元收購澳洲APA一事上遇挫，兼再面對內地傳媒撤資指控，歷盡試練。可幸是李嘉誠個人魅力猶在，公司派送又有所增加，至今出席及親身為他兒子捧場的股東仍然不少。

鄭家純則從老父接手周大福（1929）及新世界（0017）兩大王國不久，老父便長期陷入昏迷，到鄭家純正式全面接手集團事務後，又因為曾經小中風，要提早將打理生意的責任交予第三代。慶幸第三代獲市場受落，周大福及新世界股價及業績稍見起色，股東尚算有點安慰。

四叔逐步交棒 顯心思縝密

過往有「鐵算盤」而字字珠璣的李兆基，沒再留任煤氣董事，他在煤氣股東會上宣布自己退休，罕見親口籲請股東繼續支持兩個兒子，為過往一眾準備交棒的富豪所未見。或多或少，這和他的六字真言「止、定、靜、安、慮、得」的哲學不謀而合，即做事一步步來，要有條理及層次，先將有如「現金牛」的煤氣完全交託兩名兒子。

他在此前的恒地股東會上，並無同一舉動，反之繼續任執行董事。長期跟「四叔」幫手的集團副主席林高演又在昨日香港小輪股東會後補充，超過200億元的投地項目「四叔」仍會過目，並且會查閱公司會議紀錄。老人家所定銀碼門檻之高，間接反映他大部分情况已由兩名兒子話事，但自己仍執「大買賣」的最後話事權。一言一行，正反映老人家安排退下火線時的心思縝密，非如太上皇般甚麼都不理。未知恒地系公司的股東在聽過「四叔」籲請及受過他送禮後，是否準備好，開始和新一代一同在股海及商場上一起衝浪？

[李曉佳 財經澡堂]

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