盧志威﹕美債相對高息 買TLT值博

美國近日的經濟數據不太差，但債息卻愈走愈低，這是因為4月的數據未能充分反映貿易戰的影響，5 月出來的數據可能會大幅下跌，所以投資者心態會轉趨保守，筆者推介大家留意iShares 20年期以上美國公債ETF（TLT），原因是經濟轉差，將迫使聯儲局再度放寬，目前美國10年期債息為2.26厘，澳洲為1.49厘，英國為0.90厘，德國更是負0.17厘，所以美國國債在債券市場，目前算是「高息」，其實是有值博空間。

倘美股反攻 應勇於買入大股

目前來講，如果聯儲局真的轉向減息，長線美債應該有10%的升幅，至於下行風險其實不多，如果貿易戰真的雨過天青，長債應該跌回上次浪底，大約是5%，所以作為保險是值博，而避險產品之中，黃金目前走勢不強，美元也非大幅上升，所以集中買入債券是大勢所趨。

美股在環球股市中算強，但近日走勢也不佳，除了指數再試200天線，近期又有38%的個股跌穿50天線，市寬比指數更差，中小型增長股跑輸是定局，羅素2000指數在各項指標當中，都遠差於大股，相信未來一段日子亦不會有好表現，美股之前靠優質盈利股領放，但如大市真的掉頭向下，可以有很大的下跌空間，所以在市况未企穩之前，都要小心控制注碼，而如果大市反攻，相信亦會集中在大股，到時亦要勇於重新入市。

[盧志威 美股搏擊]