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梁志麟﹕減息陰霾 澳元料反覆回落

【明報專訊】市場繼續關注中美貿易戰的發展。雖然美國早前針對華為推出一系列制裁，料短期內再推措施的機會不大，支持環球股市略為回穩，但預期投資氣氛難以回復至年初的水平。這情况下，估計避險貨幣日圓仍有一定支持，將限制美元兌日圓於108.60至110.20上落。

硬脫歐風險增 限制英鎊表現

英國首相文翠珊請辭後，市場觀望繼任人誰屬，料英鎊先行於1.28附近整固，但要留意現階段的大熱人選前外相約翰遜、前脫歐大臣藍韜文等，均表明不介意無協議脫歐，硬脫歐風險增加將中線限制英鎊表現。歐元區下周二公布5月通脹數據，估計對貨幣政策的影響不大。技術上歐元仍處於下降通道內，料後市於1.1110至1.1250上落，走勢反覆偏淡。美元兌瑞郎近期已累積一定跌幅，料匯價跌穿200天線0.9960的機會不大，短線於0.9960至1.0070上落。

雖然美國早前公布的採購經理指數欠佳，令美匯指數明顯回落，但現階段美匯指數仍處於上升通道內，要收低於97才可確定高位已見，料短線於97至98.3上落。

商品貨幣方面，雖然亞股短線回穩可支持澳元於0.70整固，但要留意澳洲儲備銀行下周二公布議息結果，利率期貨顯示市場預期減息機會率高達八成。當地基本面走弱已是不爭的事實，減息似乎難以避免，甚至有機會預告年底再減息，將令澳元反覆下試2016年低位0.6830。紐元則相對穩定，始終新西蘭央行早前已經減息，短期再減的機會不大，料支持紐元於0.66附近整固。

美元兌加元料1.3330至1.3520上落

紐約期油早前跌穿支持位60美元，確定由去年底42.4美元的升浪於66.6美元見頂。油價回落理應利淡加元，但同時美元近日升勢有所放緩。這情况下，料美元兌加元缺乏方向，於1.3330至1.3520上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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