美債息倒掛幅度 創海嘯後最大

美股大跌 資金湧主要國債避險

市場人士傾向認為，聯儲局將通過減息支持經濟擴張。美國2年期至10年期的國債孳息率均低於2.25厘的聯邦基金利率區間低端。分析認為，這反映投資者押注聯邦基金利率將會下降。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員押注今年底前聯儲局減息兩次或以上的概率超過五成，較減息一次的概率更高。

雖然投資者不認為美國經濟即將陷入衰退，但隨着美國政府的減稅作用減退、企業削減支出及關稅提高限制了貿易，經濟增長可能放緩。美國公共事業類股和房地產類股近期保持輕微上漲，這些股票收益相對穩定，與債券類似，反映市場趨於審慎。德國10年期國債孳息率昨跌至負0.17厘，略高於2016年的歷史低位。澳洲10年期國債孳息率跌穿1.5厘，跌至澳洲央行基準利率下方。澳洲3年期國債孳息率觸及1.082厘的歷史新低。債市轉強，強化了央行減息的前景。外界認為，澳洲央行幾乎肯定會在下周宣布減息。新西蘭10年期國債孳息率也創新低。日本10年期國債孳息率跌至負0.1厘，為3年低位。資金避險，日圓兌每美元昨高見109.16，創兩周高位。

歐央行：貿戰成區內最大金融風險

歐洲央行副行長德金多斯（Luis de Guindos）稱，貿易緊張形勢升溫導致的增長放緩，是歐元區金融穩定的最大風險。歐洲央行的金融穩定報告指出，全球經濟增長的不確定因素增加，恐觸發金融市場波動，資產價格有機會下跌。倘經濟增長轉弱，脆弱國家的融資成本將會增加，或引起債務償付問題。

此外，投資者恐原油需求轉弱，布蘭特期油昨低見每桶68美元水平，紐約期油低見每桶57美元左右。紐約油價已較今年高位跌近8%。

（綜合報道）

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