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華府未列中國為貨幣操縱國 貿易順差大列觀察名單 籲提高透明度

【明報專訊】美國財政部公布半年度的匯率報告，未將中國列為匯率操縱國，但警告中國的匯率行為令人擔憂，呼籲中國提高匯率及外匯儲備管理的透明度。今次是特朗普政府第五次未將中國列為匯率操縱國。根據美國財政部的3項匯率操縱國標準，中國僅符合其中一項，但仍被美國留在觀察名單之上。按照規定，符合兩項或以上的標準，才會被列入觀察之列，惟美方認為中國對美的貿易順差較大而被列入名單。

除中國以外，德國、韓國和日本也繼續在觀察名單上，並新增5個國家列入名單，包括：意大利、愛爾蘭、馬來西亞、新加坡和越南。印度及瑞士則被移出監察之列。

新增5國列觀察 剔出印度瑞士

美國財政部對主要貿易伙伴列入匯率政策觀察名單的標準，進行了一些調整：經常帳戶順差佔GDP的比重，由至少3%下調為至少2%；持續單邊干預匯率市場的時間，由12個月中的至少8個月，縮短為12個月中的至少6個月；與美國的雙邊貨物貿易順差，則維持為至少200億美元。3項標準中，中國只符合最後的一項。美國財政部的報告稱，近年中國沒有大規模干預外匯市場，不過對美國存在大規模雙邊貿易順差。去年美國對華的貿易逆差，為4191.62億美元。但中國對全球的整體順差額較小，低於美國財政部的標準。

美國財政部對中國的貨幣政策表示嚴重擔憂，批評人民幣兌美元被低估。中國外交部發言人陸慷回應，一個國家是不是在操縱匯率不是美國定的，有關多邊機構會作出權威評估。他說，關於中國沒有操縱匯率的結論，符合國際社會的共識，中方希望美方尊重客觀事實和市場規律，不要把匯率問題政治化，並建議美方按照多邊規則辦事，不要對他國的匯率進行單邊評估。美國智庫彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）稱，過去幾年中國未操縱匯率，若美方指摘中國操縱匯率將是「非常荒謬」。中國對上一次被美國列入匯率操縱國已是1994年。

調整準則 越南大馬高危

美國財政部稱，從今次匯率政策報告開始，將對與美國年度雙邊貨物貿易順差超過400億美元所有貿易伙伴進行匯率政策評估。受此影響，被評估的主要貿易伙伴數量，由之前12個增至21個。

根據美國財政部的最新標準，越南和馬來西亞接近滿足全部3項的匯率操縱標準。彭博社早前稱，越南有被列為匯率操縱國風險，但該國官員上周到訪美國後，獲網開一面。馬來西亞央行表示，支持自由和公平貿易，並沒有不公平的貨幣操作。

新加坡金管局表示，不會操縱貨幣以獲得出口優勢，其政策框架以匯率為中心，以確保價格穩定。新加坡去年的經常帳戶盈餘相對於GDP比例達17.9%，為全球佔比最高的國家之一。

倘美國認定哪些國家為匯率操縱國，就會啟動談判程序，若相關擔憂未得到解決，可能會受到懲罰。觀察名單相當於向其他國家警告，不要讓本幣貶值提高出口競爭力。美國商務部早前表示，擬向人為壓低本幣兌美元匯率的國家，開徵反補貼稅。

（綜合報道）

[國際金融]

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