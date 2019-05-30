京東：港購物節生意額冀升3倍

商品種類300萬增至5000萬

對於中美貿易摩擦，王表示，由於兩地電商生態有別，家電產品電壓及插座要求不同，而且美國運費亦較貴，以往銷售至美國商品一向不多，但提到全球若有健康貿易生態，有助集團面向國際。

王珍表示，集團去年初起發展香港跨境電商，當時只有300萬種商品，現時商品種類已超過5000萬。現時用戶下單後，平均2.5個工作天送達，目前京東與神州集運合作，提供跨境物流配送服務，另外京東與合作伙伴在全港擁有近百個自提點。

京東表示，今年6月1日至6月20日間，每日會有不同貨品主題優惠，而香港用戶可再額外享有支付及運費優惠，例如購買京東自營商品滿199元人民幣以上，若貨品為10公斤以下，將全港包郵，另外，京東與Visa及Mastercard合作，推出最高50元人民幣優惠券。

王珍表示，今年會透過facebook、YouTube及香港KOL作線上營銷，亦會在連登及親子王國等本港論壇宣傳，王表示，親子王國用戶對貨品質素有較高要求，而京東一向主打高品質的正版貨，正好可以滿足這批網民需求。