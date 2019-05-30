經濟
下一篇 上一篇

中電信：貿戰無礙5G發展預算

【明報專訊】中美貿易糾紛持續，加上美國打壓華為，市場關注對內地電訊營運商業務的影響，中國電信（0728）昨於股東大會後表示，密切關注貿易戰的消息，惟目前經營未有受到影響，將維持今年的5G發展計劃預算90億元人民幣不變。

已於內地17城市試驗5G

集團董事長兼首席執行官柯瑞文表示，貿易戰不影響集團發展5G網絡的計劃，仍會維持今年預留90億元人民幣作規模試驗的目標。他提到，集團去年起已於內地開展了17個城市的5G規模試驗，已見具體進展，且正建立範圍較廣的混合組網試驗。集團將繼續積極推動「雲改」，促進產業互聯網業務發展。

針對美國將華為列入貿易黑名單，柯瑞文稱集團會與國內外廠家有技術及網絡上的合作，華為是其重要的長期合作伙伴，向集團所提供的產品及服務過往均未曾出現安全問題。

華為屬重要伙伴 無安全問題

對於美國聯邦通訊委員會近日否決中移動（0941）子公司，在美國提供國際電訊服務的申請，柯瑞文僅強調集團在世界各地均嚴格遵守當地法規，會依法提供服務。

另外，有股東問及集團近年股價偏低，柯瑞文指中電信重視並關注股價變化，惟當中的影響因素多，首要仍以爭取業務增長為基礎，強調去年總體業績符合預期。他補充，集團今年首季業績亦理想，當中新興業務收入及其佔服務收入比均雙雙達到20%左右的水平，相信良好勢頭可持續。

相關字詞﹕股東大會 柯瑞文 中美貿易戰 美國聯邦通訊委員會 貿易黑名單 中國電信 中移動 華為

上 / 下一篇新聞

肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理
肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理
肖建華失蹤兩年 旗下金融全牌照最吸引
肖建華失蹤兩年 旗下金融全牌照最吸引
包商行同業負債將不能全數取回本金
包商行同業負債將不能全數取回本金
內地最少15小型銀行推遲公布業績
內地最少15小型銀行推遲公布業績
洛桑全球競爭力 港屈居新加坡
洛桑全球競爭力 港屈居新加坡
3新股同期對撼 集資逾60億 東方教育入場費6192元最高
3新股同期對撼 集資逾60億 東方教育入場費6192元最高
太興知名度高 分析：可考慮孖展認購
太興知名度高 分析：可考慮孖展認購
企業同股不同權諮詢 李小加：肯定會做
企業同股不同權諮詢 李小加：肯定會做
若港作第一上市 摩通：阿里可成藍籌
若港作第一上市 摩通：阿里可成藍籌
證監勒令康佰停牌 4券行持倉逾29%
證監勒令康佰停牌 4券行持倉逾29%
財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤
財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤
京東：港購物節生意額冀升3倍
京東：港購物節生意額冀升3倍
華府未列中國為貨幣操縱國 貿易順差大列觀察名單 籲提高透明度
華府未列中國為貨幣操縱國 貿易順差大列觀察名單 籲提高透明度
美債息倒掛幅度 創海嘯後最大
美債息倒掛幅度 創海嘯後最大
豐田擬注資滴滴出行 涉43億
豐田擬注資滴滴出行 涉43億
張兆聰﹕巿場憂衰退 粵投防守力強
張兆聰﹕巿場憂衰退 粵投防守力強
梁志麟﹕減息陰霾 澳元料反覆回落
梁志麟﹕減息陰霾 澳元料反覆回落
盧志威﹕美債相對高息 買TLT值博
盧志威﹕美債相對高息 買TLT值博
李曉佳﹕第一代富豪退休 難如太上皇般享福
李曉佳﹕第一代富豪退休 難如太上皇般享福
技術取勝﹕華晨兩連陽叩8元關
技術取勝﹕華晨兩連陽叩8元關
恒地200億大刁要問過四叔
恒地200億大刁要問過四叔
劉思明﹕慎防又一波跌浪才見底
劉思明﹕慎防又一波跌浪才見底
周顯﹕私有化成功有竅門
周顯﹕私有化成功有竅門
湯文亮﹕中央「雍齒策略」 大劉撤覆核
湯文亮﹕中央「雍齒策略」 大劉撤覆核
陳帆：規管標售不手軟 不排除再檢控 稱上月至今全新盤僅7伙招標 本報統計餘貨標售1115伙
陳帆：規管標售不手軟 不排除再檢控 稱上月至今全新盤僅7伙招標 本報統計餘貨標售1115伙
MOUNT NICHOLSON 6伙 個多月3次招標
MOUNT NICHOLSON 6伙 個多月3次招標
十大屋苑本月成交逼150宗 今年最少
十大屋苑本月成交逼150宗 今年最少
愛蝶灣首破900萬 曾5次加按
愛蝶灣首破900萬 曾5次加按
內地生1.5萬合租金獅花園2房
內地生1.5萬合租金獅花園2房
佐敦上海街全幢招標意向價2.7億
佐敦上海街全幢招標意向價2.7億
共享空間鬥法 搶攻女性市場
共享空間鬥法 搶攻女性市場
樓價新高在即 三大經濟師把脈 京東沈建光：需求強卻減供應 政府怎回應民怨？
樓價新高在即 三大經濟師把脈 京東沈建光：需求強卻減供應 政府怎回應民怨？
聯博紀沫：靠內地資金支撐 港樓現泡沫
聯博紀沫：靠內地資金支撐 港樓現泡沫
ING Carnell：後市視乎美息 但難大跌
ING Carnell：後市視乎美息 但難大跌