中電信：貿戰無礙5G發展預算

已於內地17城市試驗5G

集團董事長兼首席執行官柯瑞文表示，貿易戰不影響集團發展5G網絡的計劃，仍會維持今年預留90億元人民幣作規模試驗的目標。他提到，集團去年起已於內地開展了17個城市的5G規模試驗，已見具體進展，且正建立範圍較廣的混合組網試驗。集團將繼續積極推動「雲改」，促進產業互聯網業務發展。

針對美國將華為列入貿易黑名單，柯瑞文稱集團會與國內外廠家有技術及網絡上的合作，華為是其重要的長期合作伙伴，向集團所提供的產品及服務過往均未曾出現安全問題。

華為屬重要伙伴 無安全問題

對於美國聯邦通訊委員會近日否決中移動（0941）子公司，在美國提供國際電訊服務的申請，柯瑞文僅強調集團在世界各地均嚴格遵守當地法規，會依法提供服務。

另外，有股東問及集團近年股價偏低，柯瑞文指中電信重視並關注股價變化，惟當中的影響因素多，首要仍以爭取業務增長為基礎，強調去年總體業績符合預期。他補充，集團今年首季業績亦理想，當中新興業務收入及其佔服務收入比均雙雙達到20%左右的水平，相信良好勢頭可持續。