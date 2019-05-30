財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤

明報記者 歐陽偉昉

除提升比例外，財政部亦容許超過18%以外的佣金開支，可以結轉到以後年度扣除，現時則不能遞延。《上海證券報》引述保險業內人士指，措施可大幅降低保險企業的稅收成本，預期整個行業可增加數百億元（人民幣‧下同）稅後利潤。昨日內險股逆市上升，中國財險（2328）升4.97%，新華保險（1336）升3.92%，龍頭中國人壽（2628）和中國平安（2318），則分別升0.55%和0.53%。

超額佣金開支可遞延扣除

交銀國際報告指出，預期未來壽險的佣金會上升，財險的佣金則下降。該行計算，太保（2601）最受惠政策，其次是新華、太平、中壽、人保、財險，中壽的價值較高和保障型的業務佔比較低，相對較不受惠，而平保盈利來源多元化，因此受惠最少。康證投資研究部董事李聲揚認為，超出的比例可帶到下年扣除對內險相當重要，此前減稅降費並未特別扶助內險行業，未來或推出更多有利於內險的政策。

公用股續跑贏 煤氣升幅冠藍籌

恒指昨日先升後回，《人民日報》暗示中國或以稀土作反制美國的武器，貿易戰氣氛升溫，港股低開0.7%，午後在中資金融股帶動下一度轉勢，恒指曾倒升38點，惟上升乏力，收市跌155點，報27,235點，再成4個月低位。國指跌26點，收報10,390點。大市成交金額近833億元，北水通過港股通流入29.73億元。

分析：低位成交不多 後市難大彈

公用股繼續跑贏大市，中華煤氣（0003）升1.15%，為升幅最大藍籌。早前表現較穩的友邦（1299）跌1.03%，與跌1.11%的騰訊（0700）均為影響恒指下跌點數最多的成分股。

第一上海首席策略師葉尚志認為，雖然5月下跌甚多，但在低位成交不多，反映投資者認為現時入場不值博，後市較難大幅反彈，或會再向下試26,700點水平才能吸引投資者進場。雖然公用股近日表現較強，不過如果股市跌至投資者認為值博的水平，資金會離開公用股，因此不值得高位追入。