財政部減稅 內險股逆市揚 內媒：行業料增數百億稅後利潤

【明報專訊】中國財政部昨宣布保險業減稅政策，在計算應納稅所得額時，可扣除保險經營相關的手續費和佣金支出佔回退保金後的總保費比例，提升至18%，自今年1月起生效。現時壽險和財險的相關比例分別為10%和15%，超出部分需要計算繳稅。措施有助降低今年險企應課稅的收入，減輕繳稅負擔。消息帶動內險股做好。
明報記者 歐陽偉昉
除提升比例外，財政部亦容許超過18%以外的佣金開支，可以結轉到以後年度扣除，現時則不能遞延。《上海證券報》引述保險業內人士指，措施可大幅降低保險企業的稅收成本，預期整個行業可增加數百億元（人民幣‧下同）稅後利潤。昨日內險股逆市上升，中國財險（2328）升4.97%，新華保險（1336）升3.92%，龍頭中國人壽（2628）和中國平安（2318），則分別升0.55%和0.53%。
超額佣金開支可遞延扣除
交銀國際報告指出，預期未來壽險的佣金會上升，財險的佣金則下降。該行計算，太保（2601）最受惠政策，其次是新華、太平、中壽、人保、財險，中壽的價值較高和保障型的業務佔比較低，相對較不受惠，而平保盈利來源多元化，因此受惠最少。康證投資研究部董事李聲揚認為，超出的比例可帶到下年扣除對內險相當重要，此前減稅降費並未特別扶助內險行業，未來或推出更多有利於內險的政策。
公用股續跑贏 煤氣升幅冠藍籌
恒指昨日先升後回，《人民日報》暗示中國或以稀土作反制美國的武器，貿易戰氣氛升溫，港股低開0.7%，午後在中資金融股帶動下一度轉勢，恒指曾倒升38點，惟上升乏力，收市跌155點，報27,235點，再成4個月低位。國指跌26點，收報10,390點。大市成交金額近833億元，北水通過港股通流入29.73億元。
分析：低位成交不多 後市難大彈
公用股繼續跑贏大市，中華煤氣（0003）升1.15%，為升幅最大藍籌。早前表現較穩的友邦（1299）跌1.03%，與跌1.11%的騰訊（0700）均為影響恒指下跌點數最多的成分股。
第一上海首席策略師葉尚志認為，雖然5月下跌甚多，但在低位成交不多，反映投資者認為現時入場不值博，後市較難大幅反彈，或會再向下試26,700點水平才能吸引投資者進場。雖然公用股近日表現較強，不過如果股市跌至投資者認為值博的水平，資金會離開公用股，因此不值得高位追入。