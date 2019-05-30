證監勒令康佰停牌 4券行持倉逾29%

近3季度合計仍有利可圖

聯合、融德、金輝及財通國際4家證券行，在中央結算的康佰股份持倉11.31億股，當中單是聯合證券佔6.4億股。4家行的持倉量，相當於中央結算的康佰整體持倉達42.33%，相對集中。該股自2010年8月由金望控股，易名康佰至今，在2018年9月底止3個季度合計，尚有利可圖。現時該股的主要大股東為汪林佳，持股達22.85%。

依據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》之條例第8（1）條，如證監會覺得招股章程、通告、陳述，或認為暫停股份交易為維持有序及公平市場屬合宜，以及基於維護投資大眾或公眾利益，以至該會按例施加的條件不獲遵從，便有權指令將股份停牌。

過往按同一例叫停股份買賣的股份，包括漢能薄膜（0566）、輝山乳業（6863）等，大多至今都未能復牌。