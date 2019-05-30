企業同股不同權諮詢 李小加：肯定會做

「條橋起咗一半」 今年料有消息

港交所去年煞停企業同股不同權諮詢後，一直都未有提及相關工作。直到今年初主席史美倫表示，「條橋起咗一半，都要完成餘下部分」；證監會主席雷添良亦表示，已就港交所諮詢文件給予意見，由該所自行決定推出時間。其後今年3月上市委員會報告刊登2018年報告，當中把「法團身份的不同投票權受益人的諮詢文件」列入2019年的政策議程；及後《信報》引述港交所上市主管戴林瀚表示，正著手於諮詢文件草稿工作，期望可以在下半年推出，惟未訂有實際時間表。

稱歡迎阿里巴巴回歸港上市

近日外電引述消息指，阿里巴巴最快下半年將申請來港第二上市，集資200億美元（約1560億港元）。李小加指，無法具體評論相關公司的上市計劃，但指「遠走的人一定要回家」，不論最後是決定回上海或香港，也很高興，亦非常歡迎。他續指，對海外掛牌的中國公司回流並不意外，相信「海歸」企業不論到香港、深圳或上海「定居」，互聯互通機制亦可以發揮作用，讓外國及中國投資者都可以參與，強調港交所樂見其成，屆時會再公布新進展。他又稱，不怕阿里巴巴來上市會衝擊新股市場，指「我們不是小池，跟海連在一起」。

外電報道有指，阿里巴巴選擇回港上市是出於政治因素，李小加稱，中美貿易戰對各家公司的影響不同，中美兩國要分開定要面對痛苦的過程，雙方都不會成為贏家，冀兩國可以尋找新合作基礎，以免市場人人自危，盡量減少對市場的衝擊。

向美生科公司招手 推廣港獨特性

談到目前共有10家生物科技公司在港上市，共集資350億元，惟全為內地公司，被問及何時可見首家國際生物科技公司，李小加表示，近期曾去美國紐約及波士頓與生物科技公司會面，當地清晰見到香港的獨特性，惟目前未能提供具體時間表，強調交易所會繼續努力推廣工作。