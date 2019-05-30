經濟
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3新股同期對撼 集資逾60億 東方教育入場費6192元最高

【明報專訊】新股市場轉趨活躍，今日有3隻新股齊齊招股大混戰，合共集資最多約65億元，當中中國東方教育（0667）集資額最多、入場費最高，集團全球發售4.35億股，其中10%公開發售，集資42.71億至53.43億元，每手500股，入場費約6191元，法巴為獨家保薦人。3隻新股均由今日起至下周二（6月4日）招股，中國東方教育搶「頭啖湯」，料在6月12日上市，太興（6811）及嘉濤（2189）在6月13日掛牌。

明報記者 李哲毅、陳惠恩、蕭嘉聰

「茶記股」太興將發售2.5億股，當中10%作公開發售，招股價介乎2.8至3.8元，每手1000股，入場費3838.29元，集資最多9.59億元，交銀國際為獨家保薦人。本港護老股嘉濤發行2.5億股，每股招股價介乎0.6至0.64元，集資最多1.6億元，每手4000股，入場費2585.79元，下月13日掛牌，鼎珮為獨家保薦人。

東方教育料新校今年錄盈利

中國東方教育去年盈利下滑近兩成至5.1億元，首席財務官歐陽兆基解釋，集團在過去兩年開設多間學校，教育行業一向是「先投入、再招生」，去年固定成本增加拖累盈利表現，但預計相關學校最快今年起開始貢獻收入及盈利。他補充，以往新學校成立約兩年後即收支平衡。

問及內地經濟放緩與技能教育需求的關係，主席吳偉認為，經濟表現不佳，會吸引更多人進修。副總裁沙旭表示，集團計劃未來3年分別新建20間、15間及16間學校。值得留意是，集團只引入晨曦投資作為基礎投資者，認購3500萬美元股份。

太興：因應市場微調餐價

至於另一新股太興，外界一向關注連鎖餐飲集團的加價幅度，太興執行董事陳淑芳指出，集團會因應市場微調餐單價格，形容加幅溫和。她提到，非洲豬瘟對太興沒有影響，集團在全球有約500個供應商，供應十分穩定。

1989年成立的太興邁向30周年，陳淑芳預告，今年集團會以不同的市場活動回饋顧客。對手翠華控股（1314）近日發盈警，預告純利大減七成，太興主席陳永安表示，太興以多品牌方式發展，有一定優勢。

嘉濤：集資主要用作興建新院舍

另外，香港安老院運營商嘉濤集資主要用作興建6家新院舍，行政總裁魏仕成表示，目前仍未有確實地點，計劃先完成上市，會密切留意本地的租務市場，他又稱，現時社福機構可以申請豁免，將農地及工廈改裝至安老院，所以對於選址不擔心。公司今次引入永泰地產（0369）執董鄭文彪及Wing Tai非執董鄭文德作基礎投資者，認購500萬股。

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