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洛桑全球競爭力 港屈居新加坡

【明報專訊】瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布《2019年世界競爭力年報》，在全球63個國家與地區中，香港競爭力得益於有利營商的稅率、經濟政策和融資環境，繼續排行全球第二。新加坡則上升兩位，取代美國成為全球第一，美國下跌兩位、排行第三。中國內地下跌一位至第14位，台灣則上升一位至第16位。

美跌兩位失榜首位置

按經濟表現、政府效率、商業效率及基礎建設4個項目評分，香港在政府效率項目蟬聯全球第一，商業效率由第一跌至第二，經濟表現跌一位排第十，基礎設施方面則升一位，排全球第22。

IMD指出，新加坡升至全球第一，是得益於先進的科技基建、提供高質素勞動力的能力、有利移民法律，和可以高效率地建立新的業務。美國跌至全球第三，反映總統特朗普首波推出的減稅效果已經減弱，雖然經濟表現和基建水平仍然是全球最好，不過競爭力受高燃料價格、高科技出口減弱，以及美元匯率波動打擊。

港府效率稱冠 商業效率跌至第二

IMD教授及世界競爭力中心主管Arturo Bris表示，今年國際政治環境和貿易關係急劇轉變，令國際市場高度不確定性增加，全球競爭力亦因此受到影響。

星港中台踞亞洲首4位

單計亞太地區，新加坡、香港及中國內地列首三位，台灣第四，領先澳洲、新西蘭、馬來西亞、泰國、韓國及日本。印尼上升11位至第32位，為區內上升最多的地區，得益於政府改善基建和營商環境，泰國亦因為外資投資增加，排名上升5位至第25位，而日本因為經濟放緩、轉弱的營商環境和政府負債增加，下跌5位至第30位。

歐洲國家因為經濟放緩而影響競爭力，一直是區內競爭力火車頭的北歐國家今年排名明顯下跌，而英國因為脫歐不確定性，排名下跌3位至第23位。區內排名最佳的荷蘭下跌兩位至第6位，而上升最多的是愛爾蘭，上升5位排名第7，得益於經濟改善，而愛爾蘭吸引投資的措施、公共投資合約處理、品牌和人才管理等為全球領先。拉丁美洲的表現繼續表現較差，委內瑞拉因為政治和經濟危機，續為排名最低的國家，而區內兩大經濟體巴西和阿根廷皆排在最低的五名之內。

相關字詞﹕世界競爭力排名 營商環境 新加坡 香港 美國

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