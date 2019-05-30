內地最少15小型銀行推遲公布業績

港上市內銀 僅錦州銀行未發業績

至於在香港上市的27家內地銀行方面，情况較為理想，在剛過去的全年度業績披露周期中，只有錦州銀行（0416）一家尚未派發2018年度業績，主要涉及需時向核數師提供年內機構客戶尚未結清餘額貸款，以此證實這些交易的商業邏輯、真實性和合理性，以就資產撥備的計提方案達成一致。不過，該行尚未確定召開董事會日期以審定2018年度業績。

根據內地的媒體綜合所述，連同錦州銀行在內，目前市面上最少有15家內地銀行未能夠按時公布全年業績或最新財務數據，當中包括3家城商行，餘下多為農商行，市場正在猜測「哪一家會是第二家包商銀行？」

彭博：3銀行經營現况如包商銀行

《彭博》引述瑞銀報告稱，包括錦州銀行、恒豐銀行及成都農商行等，都出現類似包商銀行的情况，例如同樣未有披露最新財務報告、很大部分投資於貸款類資產，甚至有負面的媒體報道。