包商行同業負債將不能全數取回本金

銀監局傳下令銀行清查包商行資產

同時，監管部門口頭傳達了分階段兌付協商處理的方案，初步確定5000萬元（人民幣•下同）以下的同業負債保本保息，5000萬至1億元的同業負債保本無息；1億至20億元的同業負債兌付不低於90%本金；20億至50億元的同業負債兌付不低於80%本金；50億元以上的同業負債兌付不低於70%本金。這意味着部分內銀同業將無法全數收回本金。

包商銀行被接管一事引起國際廣泛關注，英國《金融時報》報道指，事件重新引起大眾關注中國金融系統的潛在系統性風險。澳新銀行發表報告指，事件反映內地去槓桿政策下，城商行的風險正在提升，然而該行相信包商銀行屬個別事件，短期內不會引發系統性風險。

國際大行關注城商行風險

摩通：最壞要撥備2.3萬億

摩根大通銀行及金融業研究部亞太區聯席主管李麗麗在報告中指出，城鄉銀行是中小企的主要貸款方，假設最壞情况下，內地城鄉銀行的不良貸款率由去年底的平均2.88%急增至20%，額外的撥備需求將達到2.3萬億元，這將會導致其平均資本比率急降至8.12%，低於銀保監10.5%的最低要求。

在此關鍵時刻，國家企業信用信息公示系統顯示，人行在上周五、即包商銀行被接管當天，設立存款保險基金公司，註冊資本100億元，人行金融穩定局副局長黃曉龍擔任法人、經理及執行董事。