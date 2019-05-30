肖建華失蹤兩年 旗下金融全牌照最吸引

肖建華個人財富料達400億

市場盛傳，肖建華因涉貪腐問題，在內地配合當局的調查，而他失蹤後，旗下龐大的商業王國將如何處置受人關注。據2017年《胡潤百富》估計，肖建華的個人財富高達400億元（人民幣‧下同），位列中國富豪榜第32位。旗下明天系投資多樣，除了參股、控股多家A股公司，又涉獵銀行、保險、房地產等，而當中又以金融資產最為吸引。

據不完全統計，明天系投資的券商有太平洋證券、恒投證券（1476）；銀行有包商銀行、濰坊銀行、哈爾濱銀行等；保險領域方面，華夏人壽、天安人壽和天安財險是其投資的三大主要保險公司。明天系亦控股新華信託、新華基金。因此，明天系是內地首家擁有金融全牌照的民營資本集團，這些金融牌照亦即其金融資產最惹人垂涎。