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肖建華旗下恒投證券控制權易手 天風證券購近三成股份 明天系資產遭連環清理

【明報專訊】繼包商銀行被人行和銀保監接管後，2017年疑在港被公安帶走的內地商人、「明天系」掌舵人肖建華旗下另一重要金融機構、內地稱為恒泰證券的恒投證券（1476）亦物色到新意向買家。恒投公布，9名公司股東擬向另一內地券商天風證券出售近三成股權，若交易成功，天風證券將成恒投主要及單一最大股東，消息刺激恒投股價昨日飈超過一成。

明報記者 陳子凌

恒投昨日收報3元，全日急升14.07%。公司通告表示，北京慶雲洲際、北京匯金嘉業、北京鴻智慧通、濟南博傑納榮、中昌恒遠、上海怡達、濰坊科虞、北京華誠宏泰及北京匯富通9名股東擬向天風證券出售全數及部分內資股（表1），合共7.81億股，佔公司已發行股本約29.99%，未有作價。但公司提到，交易要待雙方進一步協商並簽署正式協議，以及取得包括中證監的相關監管部門批准方可作實。

恒投昨急升14%

恒投證券被視為明天系其中一項重要的金融業務資產，而今次主要股東售股，亦被視為「明天系」掌舵人肖建華失蹤後的資產處置。因為據恒投2018年年報顯示，9名股東中的中昌恒遠和上海怡達，與持有11.8%恒投股權的明天控股為一致行動人。至於慶雲洲際、匯金嘉業和鴻智慧通，分別是恒投第三、第五和第九大股東，其股份均已被質押，內地媒體《財新網》報道更指出，這9家公司實際上都是「明天系」用於資本運作的殼公司。

交易需待監管部門批准

然而今次天風收購恒投其實存在很多不確定性，因為這9名股東已非首次售股。去年1月，內地另一企業中信國安也曾宣布擬斥90億元（人民幣•下同）從這9名股東手上買下29.99%股權，但3個月後就因自身資金問題而終止交易。

另一方面，雖然自從肖建華失蹤後，明天系去年已剝離旗下1500億元的資產，但同時也有一些較重要的資產在市場上交易時突然遇阻，包括明天系三大保險企業之一的華夏人壽，原獲中天金融以310億元收購，但擾攘一年，交易去年底宣布告吹；今年3月，A股上市的美都能源宣布，原擬斥21億元收購明天系為主要股東的瑞福鋰業，但最終決定停止（表2）。另外，哈爾濱銀行（6138）於2015年申請發行A股，去年3月突因「內資股股權可能變動」而撤回上市申請，市傳正是因為「明天系」利用關聯公司間接變成哈行主要股東有關。

另有指由於「明天系」涉及資產規模大而複雜，因此中央叫停所有透過市場進行資產處置的交易，這也令天風能否順利收購恒投添上變數。

相關字詞﹕包商銀行 收購 天風證券 恒投證券 肖建華

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