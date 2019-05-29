天達：結構增長股勝周期股 流動性趨緊 投資勿過度集中

Dutton表示，天達環球特許品牌基金組合股份較為集中，現時只持有29隻股票，而組合持股可以由25隻至45隻，其中健康護理股由4月份的約12%減少至11.3%，主要因為手持股份累積一定升幅，持有現金比例則升至10.9%。基金組合希望買入股份都是可以作長線持有，目標可以達5年以上，有些會長達10年。

他表示，發掘那些從事具吸引力行業和受惠於結構性增長動力的優質商業模型，特別在不明朗因素的困擾下，聚焦於結構性增長（而非周期性增長）將成為關鍵。他認為當發現某些擁有市場主導地位的優質公司可能受到威脅，舉例說，一些收購合併活動發生，可能對其估值有所改變或對本業帶來重大影響力，他都重新檢視，「我們密切注視必需消費業的顛覆性發展」。

電商對消費股影響各異

雖然電子商貿的「無限貨架」效應有助降低進場門檻，支持小型及個人品牌經營，但各個行業所受的影響並不一致，因此，各家公司所受的影響亦不盡相同。在多數情况下，這將帶來投資機會和風險，投資者需要審慎挑選股票。

優質公司可將現金流再作投資，以推動未來增長。在資訊科技、健康護理和非必需消費品等行業，可以發現輕資本和具締造現金能力的公司，它們的研發開支通常最高。研發方面的投資有助這些公司創新，繼而提升其競爭力，確保現金流能夠持續。

整體來說，環球特許品牌公司的研發開支佔銷售額百分比顯著高於整體市場接近4倍。雖然作出如此巨額的投資，這些公司仍能取得顯著高於大市的利潤率和資本回報。考慮到宏觀和地緣政治風險，以及在不明朗投資前景，投資於無須依賴周期因素或經濟情况的公司顯得尤為重要。

Dutton指，基金謹慎挑選受惠於長期結構增長動力的優質公司，繼續致力物色估值吸引的優質公司，它們可以憑着持久的競爭優勢，在2019年及以後的時間帶來現金流增長。天達環球特許品牌基金有六成在美股，16.7%在歐股(不包括英國)。資訊科技股從第一季增加到33.1%，仍是最大持股，其次是核心消費股的24.1%等。

投資企業業務屬全球性 助分散風險

當然，現時最關心是中美貿易戰會否影響環球經濟增長及企業盈利放緩等問題，Dutton表示，基金投資策略「由下而上」，而且是價值型投資，故相信手持企業業務屬全球性，有助分散風險。他表示在篩選企業時，偏重中至大型企業，因為他注重公司歷史性及管理層有曾經面對波動或不明朗市况經驗等，雖然他管理基金組合有60%是美股，但是該等企業在亞洲業務也舉足輕重，故不擔心地緣政治對其影響到。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]