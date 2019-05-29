喜點舖位35萬獲承租 呎租36元

資料顯示，上述喜點舖位的業主為外資基金Silk Road的高層成員，於2017年初以2.7億元購入土瓜灣喜點部分商舖，物業地下及1樓，面積約10,327方呎，當中地下B至E舖，由運動服裝品牌Nike租用，租期長達6年，首3年月租為30萬元，及後3年月租36萬元。

另一方面，工廈業主籍政府重新啟活化工廈，放售其持有物業。世邦魏理仕獲委託出售位於沙田石門永得利中心7、8樓，物業連同專用貨台及四個位於1樓之有蓋車位，涉及樓面面總面積95,242方呎，意向售價為5.05億元，呎價5,302元。

石門工廈放售 意向價5億

世邦魏理仕香港顧問及交易服務工業及物流資深董事黎尚文表示，物業有條件被改裝成冷凍貨倉或其他用途，例如數據中心等，而市場對上述用途有熱切需求，預計潛在租金升幅可達30%。

北角維港凱悅尚萃酒店下季登場

此外，凱悅酒店集團與新地（0016）合作，將擁有665間客房及套房的北角海匯酒店，於第三季以香港維港凱悅尚萃酒店（ Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）的全新形象登場，成為大中華地區首間凱悅尚萃酒店。酒店採用雙子塔式設計，提供全天候餐飲概念、特色餐廳及酒吧、麵包店、健體中心及頂層戶外泳池。