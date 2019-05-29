良景邨已補價呎售1.43萬 貴絕屯門公屋

近日私人住宅二手成交量輕微下調，但二手公屋市場卻不乏高價成交；其中屯門良景邨良俊樓高層8室，實用面積153方呎，採開放式間隔，於上月在自由市場以219萬元易手，實呎14,313元，呎價打破該屋邨於去年5月、實呎14,052元舊紀錄，成為屯門呎價最貴公屋王。據了解，原業主於2015年7月以155萬元（已補地價）購入，持貨近4年，帳面獲利64萬元，物業升值41%。

錦綉三房售1220萬 同類新高

私宅方面，元朗錦綉花園新近錄得破頂成交。中原分區經理張健業表示，錦綉花園河北一街雙號屋，實用面積848方呎，屬3房間隔，最新以1220萬元易手，實呎14,387元，成交價創同類單位新，新買家為同區換樓客。據悉，原業主2010年以408萬元買入上址，持貨約9年，帳面獲利約812萬元離場，單位9年升值約2倍。

東環一房600萬沽 買家料享2.7厘回報

中原高級分區營業經理吳家威表示，東涌東環3A座中層8室，屬實用面積377方呎1房間隔，原業主最初叫價608萬元，經買家議價後，業主微減8萬元或1%後，以600萬元沽出單位，平均實用呎價15915元，新買家為投資者，據悉同類單位市值租金約1.35萬元，估計上址租金回報約2.7厘；據悉，原業主2015年1月以393.5萬元一手買入單位，現帳面獲利206.5萬元，單位4年升值52%。