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帝國海員之家建酒店 委金普頓營運

【明報專訊】由新地（0016）郭氏家族長子、已故郭炳湘創立的帝國集團，於2018年2月獨資投得的尖沙嘴「海員之家」重建項目，昨日委任洲際酒店以金普頓酒店（KIMPTON）營運酒店部分。帝國集團董事、郭炳湘幼子郭基浩表示，項目由2017年遞交項目事發展意向至去年中標，預計將於2023年落成，提供約500間客房。

郭基浩致辭時表示，項目最初由父親郭炳湘策劃，對這個項目的發展充滿熱誠，並透露美國金普頓品牌令父親留下深刻印象，海員之家重建項目能引入金普頓品牌營運，實現了父親的願望，現時項目由姐姐郭蕙珊與自己延續發展下去。

郭基浩指父親對項目富熱誠

與此同時，帝國集團董事、郭炳湘女兒郭蕙珊表示，海員俱樂部拆卸後，將重建為一幢42層高綜合大樓，1至7樓作海員俱樂部會所，8樓為空中花園，而9至42樓屬酒店部分，提供500間面積介乎350至400方呎酒店房間，估計全可享海景，項目總樓面面積35萬方呎；資料顯示，酒店營運權為50年。另項目亦設消閒設施，包括教堂、會議室、泳池及餐廳。

新發展涉450萬呎樓面 住宅佔半

帝國集團執行董事姚志偉表示，海員之家已完成拆樓工程，預計兩個月內進行地基工程，項目總投資額60億元。對中美貿易戰，姚表示對樓市有短期影響，但本港土地供應有限，預計未來12個月樓價仍可上升5%至10%，未來亦有意於海外及大灣區發展。

不排除未來與新地合作

他又表示，集團創辦人郭炳湘逝世至今已7個月，郭在世時已定下公司的長遠發展目標及框架，公司現時已恢復正常運作；集團現有10個發展項目，涉450萬方呎樓面，當中50%為住宅、30%商業，餘下20%為酒店發展。此外，帝國集團短期內未有計劃上市，將因應公司發展步伐而繼續物色投資機會；至於與新地的關係，則是各有各做，但不排除有合作的可能性。

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