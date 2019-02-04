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周六333伙新盤搶灘 七成出價單

【明報專訊】就發展商招標賣樓事件，地建會早前向會員發出最新指引，並於周六（6月1日）全面落實生效，部分原本主力以招標發售的樓盤，相繼改變賣樓方式，如九建（0034）油塘海傲灣，昨日公布新價單，並於周六起以發售價及招標「雙軌並行」同步賣樓。

標售單位均為特色戶或豪宅

事實上，若發展商要改變賣樓方式，又想「無縫接軌」於下月一日賣樓，在現行一手新例之下，發展商必須於昨日上載銷售安排；據本報統計，本周六至少有13個樓盤有新推單位發售，共涉及333個單位，當中237個單位、七成是以發價單形式推出，另外96個單位、約三成是以招標形式發售，而相關標售單位均為特色戶或豪宅盤。

可留意的是，其中一個改變賣樓方式的樓盤，是九建旗下海傲灣，該盤近期主力以招標方式賣樓，但昨日卻全新推出2號價單（上張價單已是去年10月發出），涉及87伙標準戶，定價由636.7萬至1015.8萬元、價單呎價21,664至26,423元，上述87個單位，將於周六發售，另同日亦會以招標形式出售另外14個單位。

九建兩市區盤發價單推99伙

至於同系紅磡環海‧東岸，亦有推出新價單，並於周六發售12伙，九建市務及銷售部總經理楊聰永表示，兩個項目均屬原價加推，價格反映近期單位之成交價，是次推出價單是符合地建會的最新指引，並同步上載銷售安排，無縫接軌於6月1日生效。

此外，嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，昨加推6號價單共141個單位，平均折實實呎18436元，折實售價由474.7至1738.9萬元，其中38伙周六以先到先得形式發售，發展商同時新增90天現金優惠付款計劃，以及100天備用二按付款計劃。另白石角同區億京海日灣II，昨修改價單，涉及246伙單位，提供約1%至5%。

另南豐將軍澳日出康城LP6，亦新推第6號價單涉143伙，扣除最高18.58%折扣後，折實價510萬至5987萬元、折實呎價1.35萬至2.34萬元，當中包括頂層特式戶，周六以先到先得形式發售其中100伙，是周六涉推售單位最多新盤。

皓畋招標單位不設指引價

嘉里（0683）何文田皓畋周六起亦將以招標形式推售23伙，全屬3至4房大單位（部分為特色戶）。

[四叔退休]

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