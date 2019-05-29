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恒地今年5盤逾1000伙待登場 分析指四叔交棒後 發展策略不變

【明報專訊】「四叔」李兆基昨日出席恒地（0012）股東會後正式退休後，據本報統計，恒地在今年餘下時間，估計仍會有超過1000個全新單位可推出市場發售，涉及5個分佈於市區及新界的全新盤，當中大部分均是透過併購舊樓而發展的舊契項目。有分析指，未來恒地在買地及賣樓方面的策略，都不會因為「四叔」退休而有重大改變。

明報記者 林尚民

恒地今年先後推出三個全新盤，包括紅磡啟岸、長沙灣家壹、天后維峯‧浚匯，連同其餘早前已開售貨尾盤，該公司今年迄今已累售逾1230伙單位、套現92億元，以去年全年售1520伙、套現141億元計，今年首5個月銷量和套現額，已等同去年全年80%和65%。「四叔」退休，恒地正式進入李家傑、李家誠年代，集團今年餘下日子，估計仍有5全新樓盤推出市場，其中4個由營業（二）部負責銷售市區舊契樓，當中以大角嘴利奧坊三期規模最大，提供500個單位，戶型涵蓋開放式到三房間隔。

利奧坊三期提供500伙 規模最大

值得一提的是，恒地在大角嘴同區仍有多個地盤，換言之，未來恒地的「利奧坊王國」仍有其他期數可供發售。

港島方面，西半山羅便臣道62C號項目，同樣部署今年內推出；雖然項目只提供約90伙，但定位為精品式豪宅，戶型涵蓋開放式至2房，當中以1房主打。至於新界，原定今年底有機會推出、與帝國集團合作的屯門掃管笏青山灣項目一期部分，提供約500個單位，恒地營業(一)部總經理林達民回應指，由於項目圖則將作小量改變，故未必能趕及今年推出。林達民續指，今年餘下時間，營業(一)部將負責銷售元朗唐人新村全新洋房項目；樓盤提供16幢洋房，雖然去年已獲批預售樓花，但林達民指，該盤計劃以現樓形式推出，目前正進行裝修，估計最快第三季發售。

資深地產分析員林一鳴認為，即使「四叔」退休，但兩名兒子李家傑、李家誠已跟隨四叔工作多年，相信父親退休後，集團無論是買地或是賣樓的策略都不會有大改變，增加土儲方面都是以農地及私人併購為主。

恒基30億奪北京朝陽區地皮

另外，內地傳媒報道，恒地以30.2億元人民幣投得北京地皮；相關新地皮為朝陽區孫河地塊，是今年內孫河板塊出讓的第一宗不限價住宅地；由於孫河處於中央別墅區，吸引了恒地、中海外（0688）、碧桂園（2007）、保利、龍湖（0960）等多家財團參與；上述用地面積39.5萬方米，起始價為24.49億元人民幣，恒地以30.2億元人民幣投得，成交樓為每平方米6.95萬元人民幣。

[四叔退休]

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