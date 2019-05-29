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陳德豪﹕極超賣或基本面強勢股可博反彈

【明報專訊】上周的市况仍舊波動，仔細一看，恒生指數已經連跌3個星期，在5月的跌幅逾2300點，由4月中的高位計更跌近3000點。在一個多月內調整3000點，已經算是比較大的調整。指數回調了近10%，當中受貿易戰影響較多的恒指成分股跌幅更誇張，如吉利汽車（0175）已從近期高位回調近三成，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）也分別跌了37%及25%。由這些數據來看，我相信恒指最近的的跌浪已到尾聲，而大市也應會迎來一個不錯的反彈。貿易戰火重燃，雖然我相信中美兩國最終會達成協議，但何時卻是一個未知之數。雖然現時貿易戰談判充滿了不穩定因素，但這次貿易戰對股市的影響應不會像去年般嚴重，主要是因為投資者已對貿易戰消息充分消化。

港股大調整料近尾聲

很多時候如以往的金融海嘯，又或歐債危機等重大的事件，往往在消息首度爆發的時候才會引起極端的投資情緒，而當消息一而再、再而三出現在投資者眼前時，他們已經慢慢回復理性，所以我認為這一次貿易戰不會引發去年由33,000點跌至24,000點水平般慘烈的股災。當然於中期而言，我不太肯定事態的發展，但我認為短線來說，現時是一個不錯的買入時機。

至於投資者應該如何把握這次機會呢？我認為現時有兩類股票非常值得投資。第一類是我剛提到已經大幅調整的股票，它們很多是因為受貿易戰的壞消息影響，率先從高位調整，而幅度也較普遍股票為多。這類型的股票現時值博率較高，因為他們向下的幅度有限；相反，如有好消息刺激，他們的反彈力度會較強，回報也相對可觀。

留意新世界及鐵塔

另一類股票是基本面保持強勢的股票，如新世界（0017）和中國鐵塔（0788），投資者如未能把握上一次機會，捕捉不到上一波升浪，那現時他們受大市氣氛拖累，回調至一個相當吸引的水平，正正是價值投資者趁低吸納的好時機。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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