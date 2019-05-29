湯文亮﹕貿易協議達成 特朗普未必可連任

我絕對同意劉校長睇法。不過，如果太遲達成中美貿易協議，特朗普也未必可以連任。在二次大戰時，英國首相邱吉爾帶領英國力抗德國，但戰後選舉，他竟然不可以連任，很多人不明白箇中道理，其實，雖然英國取得最後勝利，但時間拖得太久，畀德國的VIV2炸到倫敦散晒，英國人由開始的熱情轉變到後來的冷淡，他們不明白邱吉爾點解不用外交途徑解決戰爭，况且德國根本沒有打算佔領英國，與德國開戰，除了被V1V2轟炸之外，糧食補充也成問題，英國其實是替其他歐洲國家陪葬，在戰後的選舉，英國人將不滿情緒以選票表露出來，所以，邱吉爾在戰後不能繼續做首相。

英國二戰雖勝利 邱吉爾失相位

如果特朗普在今年內不能解決中美貿易糾紛，明年美國人就會感覺到貿易戰的壓力，物價上升就不在話下，出口到中國的貨物亦會減少，大至波音公司，小到大豆農民都會有損失，試問在這個情况下，美國人點會選一個令到物價上升，出口困難的總統？雖然，特朗普口口聲聲話中國人因貿易戰受苦，但美國人會想「中國人受苦與他們何干？」點解要陪中國人受苦？所以，中美愈遲達成貿易協議，特朗普連任的機會就愈細。

如果可以在三個月內達成貿易協議，在美國人還未感覺到物價上升，訂單減少的時候，優勢就會在特朗普這一邊，他可以對國民說在貿易戰取得全面勝利，在物價沒有加幅下，出口沒有減少情况下，美國多了一大筆向中國徵收的關稅，特朗普連任的機會很大。中國亦知道這一點，所以就採取「拖」字訣，在貿易協議上爭取更多有利中國的條件。不過，大家都知道，無論中國怎樣爭取，始終都處於下方，貿易戰幾時完，正如毛澤東對韓戰的說法，中國是沒有一個既定日期，美國話幾時完結就幾時完結。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]