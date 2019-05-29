周顯﹕借貴利托創仔 一定爆煲

這位動物朋友，當年以月息10厘借貸，炒隻中國投資基金（0612），也即是今日的鼎益豐，當時已feel到這樣的冒險model，必然以爆煲收場。不過話時話，如果他當年收埋一部分612股票，又在停牌前及時沽出，今日就不用被人貼街招了。

今科技昌明 唱衰人成本低

話時話，在落後的以前，貼街招是非常勞力密集的工作，要好多人貼，花好多時間，但今日科技昌明，只要貼一張，然後在臉書廣傳，最多叫埋傳媒來拍照片，已經足以做到，成本低快好省。

除了高利貸之外，還有好些股票，尤其是創業板，好多隻都幾十億市值，我可以講，絕大部分都有問題。我的說法是：「幾十億元市值的創業板，就算大股東是李嘉誠，都要用成本去頂住股價。李生當然付得起，但是其他的人都要用貴利，或孖展息去死頂，幾年都無辦法沽貨套現，遲早一定死亡。」

話說有一個好聰明的莊家去傾一單刁，對方正是某創業板的老闆。後者說，想把一隻幾十億元市值的創仔，炒到變一百億元，莊家馬上說﹕「我把你隻幾十億元市值的股票，沽到變一億元，似乎比較更容易噃，你還有錢袋𠻹！」

[周顯 投資二三事]