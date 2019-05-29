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劉思明﹕港交所強勢 跌巿或近尾聲

【明報專訊】恒指國指昨天反彈疲乏，但大市表現不俗，上升規模差不多半個月來最全面，個別行業更有顯著反彈，市况初現生機。此外，港交所（0388）強勢持續，雖然不代表大市經已見底，但期望短期的跌勢接近尾聲。

恒指昨低開後最多跌58點、低見27,230點回升，午後曾倒升202點、高見27,490點回順，收報27,390點，升102點或0.38%；國指升0.13%。大市成交1266億元，高於60天平均成交兩成；成交上升相信主要受到MSCI提升A股因子及成分股調整所致。

大市升勢全面 買盤動力強

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率74比26，升逾3%佔上升股份逾兩成；陽燭對陰燭為70比30，大市升勢較為全面，並為近期少見，對上一次有七成股份上升已經是5月15日；買盤動力也較強，上一次升逾3%佔逾兩成已是5月10日。個別行業表現強勁，本報數據庫追蹤的30個行業，有近三成升約2%以上，汽車相關升近半成，其次原材料、軟件服務升2.7%。

不過，經過昨天大升，汽車、原材料近1個月仍累跌約13%，僅僅好過科技器材累跌17%，反映汽車、原材料只是低殘反彈，與此同時，科技股昨升1.2%，大跌後反彈失色。科技股中比亞迪電子（0285）、聯想集團（0992）、舜宇（2382）近1個累跌逾兩成，現價低於10天線約半成以上，走勢低殘。

低殘股大彈，強勢股亦不遜色，碧桂園服務（6098）創新高，中生製藥（1177）連日回升已逼近今年高位。海螺（0914）早前公布的首季業績，表現理想，收入按年升六成，純利升近三成，股價亦明顯硬淨，跌至100天線約44元初見支持，短線向上有機會50天線約47元。

海螺業績理想 短線上望47元

上周談及跑贏恒指的港交所，昨再下一城，升破250元，收市升逾2%。港交所轉強，或受收市後交易時段延長，以及阿里巴巴擬於今年下半年申請來本港第二上市等消息支持，但若然港股前景看法黯然，延長交易或有超級巨企上市，亦無助成交。因此，港交所轉強，多少反映不如5月上旬般悲觀。

港交所250元以下可吸

走勢上，上周一港交所相對恒指開始大幅反彈，持續跑贏恒指；去年10月上旬，港交所相對恒指同樣低位大幅反彈，恒指由25,100點反彈至26,200點，之後再見低位，直到10月底跌至24,500點見底。港交所突然回勇，跑贏恒指，具啟示作用，當然與恒指見底存在時差，只能作參考。

走勢上，港交所上望心理關口260元至前平台底265元料有強大阻力，回調或試250元以下水平，可以吸納，以低收240元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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