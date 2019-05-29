張兆聰﹕高啤打中型股反彈 濠賭股強勢

廣東推出促消費措施 廣汽急升

中港股市反彈，騰訊初段領軍一度升逾2%，很多深度下跌的股份亦見強勢，如濠賭、內房等板塊。廣東省推出完善促進消費體制機制實施方案，提出針對9個方面的29條措施，穩定及改善消費預期，包括逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准買規模，其他地區城市不得再推出汽車限購規定，廣汽（2238）為首的汽車股飈升，升幅介乎4%至6%。現階段大家不會去分析措施效果，策略都是短炒博反彈，一來股價跌至接近52周低，現在又有刺激政策便可以炒了。但升勢相信較難持續至6月，公布5月份銷售數字會是一個利淡消息。

27000點可以一守

昨日市况很受MSCI影響，A股由升逾1%到午後轉跌，最終收升全靠尾盤集合競價大量北向資金湧入，一度高達110億元而推高；港股午後升幅也收窄，成交額原只有700多億元，但競價市段受MSCI調整生效影響而成交急增，升幅也擴大。話雖如此，但中型股開始有買盤炒作，可見投資者已就貿易戰升級完成了部署，減持的減持、換馬防守股等工作已完成，短期沽壓已不大，27,000點絕對可以一守。

只是往上看，大家都不知目前劍拔弩張的中美雙方會否再加碼，不會貿然加倉。同時市場也發現中國不大可能因貿易戰出台強刺激政策，例如銀保監主席、人行副行長郭樹清已表明要防範金融和樓市泡沫，人行也直言下半年通脹壓力較大，穩增長措施更多來自財政、地方層面。在宏觀局勢不明朗又缺乏刺激措施下，大市要出現持續升勢也非常困難，大市呈膠着狀態。這也可能是資金集中炒作高啤打值中型股的原因。

新濠逆市上升 走勢領先同業

這些板塊各自有本身的問題，股價才會出現急挫，但當中濠賭股基本因素大致平穩，一輪急挫過後開始出現估值底，值博率不俗。論業績，整個板塊首季EBITDA都較為疲弱，例如銀娛（0027）就按年和按季均下跌8%；永利澳門（1128）分別下跌8%及2%；金沙（1928）按年升9%、按季升6%表現較佳；澳博（0880）則升27%和9%，遠勝預期。但如果論股價反彈勢頭，上述股份都是到昨日才跟隨市况反彈，倒是新濠（0200）上周已逆市上升，走勢領先同業。

論業績，新濠旗下的新濠博亞中規中矩，首季EBITDA按年升1%，按季跌4%，但集團突出的地方是再度回購股份，由5月21日開始便不斷出手，明顯提振市場信心。要留意，新濠去年11月也曾持續回購，沒多久股價便見底回升，管理層在判斷入市時機頗為準確。

[張兆聰 還看今朝]