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經濟
2019年5月29日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險
兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
現疲態需攙扶 記者會兩子代答
小股東收禮 銀包朱古力有寓意
處世六字真言：“止、定、靜、安、慮、得”
阿里巴巴擬下半年來港第二上市 集資近1600億 友邦後最大型新股
適逢今年兩大事：20周年馬雲退任
大摩：港交所受惠「巨無霸」上市
李嘉誠又被指跑了 長實：內地投資龐大
萬洲國際：採措施應對非洲豬瘟
A股加倍入摩 中港股指尾市齊V彈 大摩半月兩度唱淡 降恒指目標近一成
南方推首隻2倍槓桿反向ETF 合資深投資者
納入MSCI香港指數 維他奶飈逾半成
惠譽：內地小型銀行資本脆弱
世華全年虧損收窄 末期息0.1美仙
中美貿易摩擦 越南成大贏家 首季對美出口飈四成 全球最快
華為追近三星 手機市佔率15.7%
美消費信心半年最高
張兆聰﹕高啤打中型股反彈 濠賭股強勢
沈華﹕貿戰陰霾下 美元債勢跑贏股巿
技術取勝﹕旭輝控股5元成短線阻力
太興招股 港版Iron Man捧場
超人投資分子威士忌 1日造美酒
劉思明﹕港交所強勢 跌巿或近尾聲
周顯﹕借貴利托創仔 一定爆煲
湯文亮﹕貿易協議達成 特朗普未必可連任
陳德豪﹕極超賣或基本面強勢股可博反彈
恒地今年5盤逾1000伙待登場 分析指四叔交棒後 發展策略不變
周六333伙新盤搶灘 七成出價單
帝國海員之家建酒店 委金普頓營運
話你知﹕帝國新標誌蘊含薪火相傳
良景邨已補價呎售1.43萬 貴絕屯門公屋
喜點舖位35萬獲承租 呎租36元
天達：結構增長股勝周期股 流動性趨緊 投資勿過度集中
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技術取勝﹕旭輝控股5元成短線阻力
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【明報專訊】中升控股18元料有支持（圖）
中海物業3.6元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險
兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
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