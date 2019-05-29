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沈華﹕貿戰陰霾下 美元債勢跑贏股巿

【明報專訊】近期，隨着中美貿易戰升級， 股市、匯市波動，市場情緒偏向避險。此種情况對投資者造成一定考驗，筆者建議投資者不妨將目光轉向債券市場，特別是美元債市場，因為債市在此種氛圍下極有可能跑贏股市。

環球經濟放緩 主要股市均調整

宏觀基本面方面，主要經濟體的經濟增速已經出現放緩迹象。隨着特朗普上台後減稅、基建刺激等措施的邊際效益遞減， 美國經濟增長勢頭有所放緩。4月美國採購經理人指數已降至52.5，為近兩年的最低。歐洲經濟也不例外，德國、法國、意大利等均出現不同程度的增速放慢，拉動經濟增長的出口、消費等活動明顯疲弱。2018年第四季度歐元區本地生產總值同比增速下降至1.1%，為2013年以來的最低值。貿易戰升級對環球股市影響較大，美股、A股、港股近期均有不同幅度調整。市場瀰漫着避險情緒，投資者表現相對保守。2019年初至今，發達、新興地區的債券市場資金呈現淨流入，而股票市場則為淨流出，反映資金從股市流向債市。

聯儲局停加息 債市持續受益

經濟增長轉弱，但貨幣環境則相對寬鬆。2019年，美聯儲停止加息，市場預期年內減息的機率增大。另一方面，通脹壓力降低，美國10年期國債的孳息率已由2018年11月3.20厘的高位降至目前的2.41厘，30年孳息率也降至2.845厘。

未來，預期低通脹及聯儲暫停加息的情况下，美國國債孳息率有望維持低位，債券市場將持續受益。

近期貿易戰導致避險情緒瀰漫，美元走勢偏強，亞洲貨幣均出現不同程度的貶值，而美元計價的債券資產對投資者更具吸引力， 因為其可以帶來相對穩健的投資收益。

對冲亞洲貨幣貶值風險

2019年第一季度， 美元債已經表現不俗，從估值上看，未來市場仍具有投資機遇。從利差上來看，亞洲美元債相對於美國市場債券（包括投資級別及高收益類別）的利差仍在歷史均值線以上，目前價格仍較為吸引。此外，亞洲區BBB評級與A評級的利差較闊，目前仍可以捕捉到不少投資機遇。

綜合上述分析，無論是宏觀經濟、貨幣環境、市場氛圍及估值方面來看，在貿易戰陰霾下，美元債券在目前階段都有不少優勢，是有望勝出的一類資產。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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