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華為追近三星 手機市佔率15.7%

【明報專訊】市場調查機構Gartner的數據顯示，華為今年首季尚未受到美國的封殺行動影響，仍是全球第二大手機製造商，排名僅次於三星，且兩者差距有所收窄。全球排名第3至5位的手機製造商分別為蘋果、OPPO及Vivo。不過Gartner指出，面對美國的限制，華為的增長將會受阻。

未反映美國封殺

華為上季在美國以外的環球市場，合共賣出5840萬部智能手機，按年增長44.5%。在歐洲及大中華區的增長尤其顯著，分別升69%及33%。華為上季在大中華區的市佔率達29.5%，在環球的市佔率有15.7%。至於三星的全球市佔率為19.2%，蘋果也有11.9%。評級機構惠譽指出，Google和晶片設計商ARM等科技公司停止向華為提供支援，三星可望趁機加強其在中國以外市場的地位，而蘋果則有可能因中美關係惡化，而進一步影響其在大中華區的銷情。

歐美通訊業界高層指出，美國白宮阻止華為購入關鍵零件的措施，可能使歐美電訊設備製造商難以採購某些零件，窒礙了5G網絡的發展。美國政府向中國貨品加徵關稅，已使美國的思科系統等在中國設廠的歐美企業，向美國輸出產品的成本提升，而被迫向客戶加價。這最終可能使AT&T和Verizon等美國無線營運商增採購成本，並轉嫁消費者身上 。

美國電訊行業協會（TIA）稱，營運商可能會向客戶收取更多電訊費，使5G對消費者的吸引力下降。與此同時，如果美國政府對華為的封殺行動，令美國供應商減少了來自華為的大筆收入，也可能令它們放慢生產，導致業界零件短缺。華為表示，已預計出現供應障礙而儲存了零件。不過券商Bernstein指出，華為儲存的零件也會耗盡，他們不太可能在一年內為所有產品開發替代品。

（綜合報道）

[國際金融]

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