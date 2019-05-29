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中美貿易摩擦 越南成大贏家 首季對美出口飈四成 全球最快

【明報專訊】中美貿易緊張關係持續，越南坐收漁人之利。美國人口普查局的數據顯示，越南今年首季對美國的出口額按年急增40.2%，成為對美出口額增長最快的國家。星展銀行估計，越南在未來10年可維持6%至6.5%的增長步伐，使其經濟規模可望在2029年超越新加坡。市場預期中美貿易戰持續窒礙經濟增長，美股早段向上，但升幅有限。FAANG強勢股當中，除蘋果以外，股價均在早段向上。受快意佳士拿提出與雷諾合併的消息刺激，汽車股向上。

不過市場避險情緒猶在，美國10年期國債孳息率低見2.273厘，跌至19個月低位，且低於3個月及1年期，再出現孳息率曲線倒掛，預示未來經濟衰退的可能性增加。日圓向上，兌每美元報109.21。

中國出口美貨品上季大跌14％

中美貿易形勢不明朗，美國上季向中國進口的貨品價值按年大跌近14％。不過此消彼長，越南成當中大贏家，以上季其對美出口額按年增長四成的速度推算，2019年全年越南對美的出口貨品總值可能逼近690億美元，屆時將超越英國，成為美國第七大進口國，較去年躍升5位。除越南填補了當中部分缺口，韓國上季輸美的出口貨品總值，也按年增長近兩成。由於不少企業轉移供應鏈，避免美國對中國貨品加徵關稅，越南憑藉低成本的勞動力及營商環境改善，上月在亞太區的表現一枝獨秀。4月越南出口額按年升7.5%，反觀日本、韓國、新加坡及台灣地區受電子產品需求放緩等影響，錄得按年收縮。

去年GDP增逾7% 11年最勁

越南去年GDP增長逾7%，創11年新高。該國政府估計，今年GDP至少增長6.8%。星展銀行的報告指出，越南的年輕勞動人口佔多、生產效率高、基礎設施改善及穩定的政治環境，鼓勵國際資金流入，估計其未來10年的GDP可維持約6％至6.5％的增長步伐，令越南的經濟規模可望在10年內超越新加坡。今年頭4個月，來自內地和香港的海外直接投資（FDI）強勁，標誌越南成了環球的新投資趨勢。

星展：10年內經濟超新加坡

不過彭博早前引述消息人士稱，美國稍後有可能指控越南為匯率操縱國，因為其符合了美國財政部用來衡量匯率干預的全部3個指標，包括：對美國的貿易順差超過200億美元、反覆干預匯市、經常帳戶盈餘相當於GDP的比例超標。消息指出，財政部近期將其中一個標準——對美國的經常帳順差由相當於GDP的3%或以上，降至2%。美國商務部也透露有意制定新措施，向人為降低匯率的國家實施懲罰關稅。

彭博社的分析指出，倘美國向中國所有貨品加徵關稅，而中國又採取報復，在最壞情况下，令全球GDP在未來兩年內，每年損失超過6000億美元。中國GDP最多將跌0.8%，美國及環球GDP將跌0.5%。

（綜合報道）

[國際金融]

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