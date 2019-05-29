世華全年虧損收窄 末期息0.1美仙

世華媒體昨日收報0.34元，無升跌。期內營業額2.86億美元（約22.3億港元），按年升0.21%。營業額改善主要由於旅遊分部收益按年增長22.3%；另一方面，出版及印刷分部收益按年下跌7.7%至1.94億美元（約15.1億港元）。

萬華媒體虧損減近半

出版及印刷業務方面，中美局勢動盪影響中港經濟及消費力，來自中港台的出版及印刷業務營業額按年減少1.8%至5065.4萬美元（約3.95億港元）。另外，馬來西亞的營業額按年跌9%至1.3億美元（約11.2億港元），主要受廣告收益減少影響，但部分因數碼業務收益增長所抵消。

數碼業務方面，據Google Analytics資料，《明報》官網瀏覽量按年增長10%；而Socialbakers今年1月統計數據顯示，《明報》facebook專頁於香港百大媒體專頁中排第27位，並於所有華文報章當中名列第三。

世華媒體旗下的萬華媒體（0426）昨日亦公布業績，截至今年3月的全年營業額為9860萬元，按年增3.8%；虧損1210.7萬元，比上一財年蝕2055萬元大為收窄；不派息。