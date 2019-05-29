惠譽：內地小型銀行資本脆弱

料大部分農商行不達標

由於監管要求提高、運營具挑戰性、貨幣政策環境收緊，人行去年曾指不少銀行的資本狀況脆弱，惠譽估計大部分城商和農商行不達要求，這些銀行佔政策性銀行以外的中國整體銀行系統總資產約20%至25%。

此外，近兩年四大國有銀行曾發行資本債、永續債，甚至有銀行配股補充核心一級資本，惠譽評級大中華區銀行評級主管胡月明昨日表示，四大行是全球系統重要性銀行，目前平均資本充足率尚未達16%，不足以在2025年和2028年之前滿足最低總損失吸收能力和其他資本緩衝，即最高可達20%至22%的要求，而總損失吸收能力實施有機會加速，進一步加劇近期銀行補充資本的壓力。

胡月明指出，作為全球系統重要性銀行，四大行截至2018年底的風險加權資產總和約為57萬億元（人民幣，下同），按靜態基礎計算，資本充足率每增加1個百分點，就需要5700億元資本金，以目前盈利趨勢，只能支持低個位數的風險加權資本增長。

四大行難應付風險加權資產要求

胡月明亦指出，淨息差收窄和不良資產問題會為盈利帶來壓力。息差方面，現時法定存款準備金率現已低於2009年經濟刺激政策之前的水平，進一步調低以緩解銀行融資成本的空間有限。監管當局要求以較低利率放貸令淨息差承壓，影響了銀行的近期盈利能力。

資產質量方面，監管要求銀行發放更多較易受到經濟沖擊影響的小型民企，或加劇銀行資產質量，從而阻礙了中期盈利能力。不當因素會干擾銀行治理和風險管理，並影響銀行的長期盈利能力。監管當局收緊確認不良貨款的標準，也會影響銀行的盈利。