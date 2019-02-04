納入MSCI香港指數 維他奶飈逾半成

【明報專訊】除擴大納入A股外，MSCI的5月份指數檢討結果亦於昨日收市後正式生效，維他奶（0345）獲納入MSCI香港指數，昨日早上高開後，隨即急漲6.86%升穿40元，最高曾創42.05元新高，午市稍有回吐，至臨收市前被動資金買入，收市升5.34%，報41.45元（圖3），創3周收市新高，成交20.9億元。
中國指數納4隻港上市中資股
不過，恒隆集團（0010）和敏實集團（0425）被剔出MSCI香港指數，轉入至MSCI香港小型股指數，恒隆昨日反覆上落，收市前由21.5元轉升為跌至21.05元，全日下跌1.41%。敏實（0425）全日向上，即使收市前急挫，仍保持全日上升，收報24.15元，升0.84%。
MSCI中國指數除加入26隻A股外，另外亦納入4隻在港上市的中資股，包括中國教育（0839）、李寧（2331）、藥明康德H股（2359）和中國奧園（3883），昨股價分別上升4%、1.09%、2.72%和2.17%。香港中旅（0308）、神州租車（0699）﹑佳源國際（2768）及綠城中國（3900）則剔出MSCI中國指數，神州租車和佳源分別跌3.73%、2.2%，中旅和綠城則分別升1.9%和1.17%。
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