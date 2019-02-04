納入MSCI香港指數 維他奶飈逾半成

中國指數納4隻港上市中資股

不過，恒隆集團（0010）和敏實集團（0425）被剔出MSCI香港指數，轉入至MSCI香港小型股指數，恒隆昨日反覆上落，收市前由21.5元轉升為跌至21.05元，全日下跌1.41%。敏實（0425）全日向上，即使收市前急挫，仍保持全日上升，收報24.15元，升0.84%。

MSCI中國指數除加入26隻A股外，另外亦納入4隻在港上市的中資股，包括中國教育（0839）、李寧（2331）、藥明康德H股（2359）和中國奧園（3883），昨股價分別上升4%、1.09%、2.72%和2.17%。香港中旅（0308）、神州租車（0699）﹑佳源國際（2768）及綠城中國（3900）則剔出MSCI中國指數，神州租車和佳源分別跌3.73%、2.2%，中旅和綠城則分別升1.9%和1.17%。