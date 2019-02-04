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南方推首隻2倍槓桿反向ETF 合資深投資者

【明報專訊】南方東英昨日推出恒指每日反向（-2X）ETF（7500），是香港首隻帶有槓桿的反向ETF，產品是帶有槓桿的反向追蹤指數基金，假設恒指下跌1%，理論上該ETF的價格會上升2%。該ETF發售價為每單位7.2元，昨日收報7.14元，成交金額3250萬元。

此前香港已有1倍槓桿反向ETF，而正向ETF則有2倍槓桿的，主要追蹤恒指及國指。南方東英恒指每日反向（-1X）ETF（7300）推出兩年以來，每日成交額的市佔率達97.4%。根據過往一年的數據，1倍反向ETF在去年10至11月及今年4月至今，市况不佳時成交額較高（圖2）。南方東英ETF策略師李雪恒指出，1倍反向ETF目前管理資產規模共45億元，今年以來增加61%。

李雪恒又預料，昨日新推出的2倍反向ETF，會較現有的1倍反向ETF交投量更多。他認為，本月市况波動，不明朗因素多，適宜做對冲，但過去港股市場的對冲產品不多，窩輪及牛熊證難以百分百對冲風險，且條件複雜，亦有到期日，不可長期追蹤。

風險承受能力要更高 持貨更短

南方東英銷售及產品策略部首席財富管理銷售王卓峯表示，1倍反向的產品較適宜基金經理或機構投資者，為短期波動的市况作對冲，他們持有的時間一般為兩周至兩個月；2倍反向ETF則更適合經驗較豐富的投資者，由於有槓桿，他們的風險承受能力必須更高，而持有的時間可能較1倍反向更短。值得注意的是，反向產品以買入期貨作為部署，以達到反向追蹤的效果，但由於是每日重新調整，因此較適合在一面倒的市况時買入，若市場表現牛皮，反向ETF較難表現其槓桿效應。

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